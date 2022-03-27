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Слухайте: 39 улюблених треків Квентіна Тарантіно

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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27 березня, 13:14
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У плейлист увійшли пісні, які режисер використав як саундтреки до своїх картин за останні 20 років. Серед них і You Never Can Tell Чака Беррі з фільму "Вбити Білла"
Квентін Тарантіно відомий меломан, а також любитель потанцювати
Квентін Тарантіно відомий меломан, а також любитель потанцювати / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 27 березня, 59-річчя відзначає один із найкультовіших режисерів сучасності – Квентін Тарантіно.

За що ми обожнюємо естетику картин Квентіна, так це за виняткове почуття гумору, сюжет, що інтригує, подачу, блискучий вибір акторів. Безперечно, фільми Тарантіно давно увійшли до історії кінематографа, а вивчатимуть їх не одне покоління майбутніх режисерів.

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У день народження Квентіна ми знайшли плейлист, який режисер склав спеціально до прем'єри фільму "Одного разу в Голлівуді". Тарантіно вирішив зібрати для своїх шанувальників найулюбленіші треки, які колись використав у своїх картинах за останні 20 років.

У плейлисті на музичному стрімінговому сервісі Spotify зібрано 39 треків загальною тривалістю близько 3-х годин.

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У підбірку увійшли сингл Ненсі Сінатра Bang Bang, який звучить на початку першої частини "Вбити Білла", You Never Can Tell Чака Беррі, під який Ума Турман та Джон Траволта виконали твіст у найзнаменитішій сцені з "Кримінального чтива", а також саундтреки з "Джанго вільного".

Що цікаво, Квентін Тарантіно відомий меломан. Режисер неодноразово зізнавався, що музику любить так само сильно, як і кіно. Організатори кінофестивалів спеціально намагаються напоїти Квентіна до того, як він прибуде на червону доріжку заходу. Трохи напідпитку, Тарантіно завжди починає веселитися і танцювати, що веселить публіку і приваблює ЗМІ.

Раніше ми розповідали, яким вийшов документальний фільм про зйомки "Одного разу в Голлівуді" Квентіна Тарантіно та його феномен.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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