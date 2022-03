Слухайте: 39 улюблених треків Квентіна Тарантіно

У плейлист увійшли пісні, які режисер використав як саундтреки до своїх картин за останні 20 років. Серед них і You Never Can Tell Чака Беррі з фільму "Вбити Білла"

Квентін Тарантіно відомий меломан, а також любитель потанцювати / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні Сьогодні, 27 березня, 59-річчя відзначає один із найкультовіших режисерів сучасності – Квентін Тарантіно. За що ми обожнюємо естетику картин Квентіна, так це за виняткове почуття гумору, сюжет, що інтригує, подачу, блискучий вибір акторів. Безперечно, фільми Тарантіно давно увійшли до історії кінематографа, а вивчатимуть їх не одне покоління майбутніх режисерів. У день народження Квентіна ми знайшли плейлист, який режисер склав спеціально до прем'єри фільму "Одного разу в Голлівуді". Тарантіно вирішив зібрати для своїх шанувальників найулюбленіші треки, які колись використав у своїх картинах за останні 20 років. У плейлисті на музичному стрімінговому сервісі Spotify зібрано 39 треків загальною тривалістю близько 3-х годин. У підбірку увійшли сингл Ненсі Сінатра Bang Bang, який звучить на початку першої частини "Вбити Білла", You Never Can Tell Чака Беррі, під який Ума Турман та Джон Траволта виконали твіст у найзнаменитішій сцені з "Кримінального чтива", а також саундтреки з "Джанго вільного". Що цікаво, Квентін Тарантіно відомий меломан. Режисер неодноразово зізнавався, що музику любить так само сильно, як і кіно. Організатори кінофестивалів спеціально намагаються напоїти Квентіна до того, як він прибуде на червону доріжку заходу. Трохи напідпитку, Тарантіно завжди починає веселитися і танцювати, що веселить публіку і приваблює ЗМІ. Раніше ми розповідали, яким вийшов документальний фільм про зйомки "Одного разу в Голлівуді" Квентіна Тарантіно та його феномен.