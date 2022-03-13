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Онлайн-обучение для школьников в условиях войны: дата начала, подробности проекта

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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13 марта, 22:04
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В Украине создана платформа "Всеукраинская школа онлайн" с виртуальными классами. Как учиться школьникам во время войны с россией
Как детям учиться онлайн в условиях войны
Как детям учиться онлайн в условиях войны / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

В некоторых регионах Украины возобновляют процесс обучения детей с понедельника, 14 марта. Многим семьям пришлось покинуть свои дома и временно уехать в другие регионы или за границу. Пребывая в сравнительной безопасности, дети смогут заниматься дистанционно.

Министерство образования совместно с компанией Google Украина запустили специальную цифровую платформу. Онлайн-расписание создано для школьников с 1-го 11-й классы в виде интерактивного Google-календаря. Все желающие могут получить свободный доступ в реальном времени.

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Чтобы учиться, детям нужно перейти на платформу Всеукраинской школы онлайн. Каждый урок содержит видео, конспект и тестовые задания. Перед просмотром нужна регистрация.

Поскольку в некоторых регионах Интернет нестабильный или временно отсутствует, будет дополнительно запущена трансляция уроков для 5-11 классов на телевидении: Megogo, 1+1 video, Київстар ТБ.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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