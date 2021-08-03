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Как выглядит оранжерея на ВДНХ, которую апгрейдили за 3 млн гривен (фоторепортаж)

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS
3 августа, 09:05
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Хотели увидеть, как изменилась оранжерея на ВДНХ после обновления? Life Сегодня отправился туда и готов поделиться фотографиями эстетических зон и атмосферой
Как выглядит обновленная оранжерея на ВДНХ
Как выглядит обновленная оранжерея на ВДНХ / Фото: ВДНГ

Спойлер: будет инстаграмно, а еще вы захотите ее не только посетить, но и отпраздновать там особый день из своей жизни. Смотрите также календарь лайфхаков от Life Сегодня, где мы рассказали, как провести последний месяц лета весело и незабываемо.

Почему решили посетить оранжерею после апгрейда?

Она существует на ВДНХ с 1960 года, но только зимой 2020-го началась реконструкция этого уникального здания. Почему "уникального"? Ибо где вы еще в Киеве найдете "живые" деревья лимона и фейхоа, которые цветут с 60-х годов. Словом, хотели увидеть, как изменились заброшенные условия в оранжерее, которые за последние десятилетия негативно влияли на экзотические растения.

Место служило последние годы не только закрытым ботсадом с растениями со всего мира, но и локацией для проведения особых вечеров. И группа "Друга Ріка" представила там альбом "Піраміда". Но с 2000-х туда не пропускали всех посетителей, а лишь сдавали выставочный зал для реализации ивентов за дополнительную оплату. И, наконец в 2021-м это изменилось!

Как выглядит обновленная оранжерея на ВДНХ
Как выглядит обновленная оранжерея на ВДНХ / Фото: Сегодня

Вероятно, после обновления звездных выступлений в оранжерее станет больше, как и посетителей. Потому что каждому уголку уделили внимание! И средств потрачено ориентировочно 3 млн гривен, среди которых 170 тыс гривен – это благотворительные взносы с официального сайта ВДНХ.

А о том, что ее называют козырной инста-зоной Киева и говорить не нужно!

Как выглядит оранжерея после апгрейда?

В оранжерее обновили 3-и зала из 4-х, где отреставрировали каркас и двери с арками, а также заменили стекло. И апгрейдили пол, и в то же время оставили плитку с 60-х.

Но каждый уголок оранжереи имеет свою изюминку. В центральном зале "бросается" в глаза пианино, которое служит инста-зоной и привлекает внимание. А еще раритетный сервант с 60-х годов! Две "инсталляции" с историей нашли на складе ВДНХ и дали новую жизнь.

Центральный зал обновленной оранжереи на ВДНХ
Центральный зал обновленной оранжереи на ВДНХ / Фото: Сегодня

Зона для фото в обновленной оранжереи на ВДНХ
Зона для фото в обновленной оранжереи на ВДНХ / Фото: Сегодня

Зона для фото в обновленной оранжереи на ВДНХ
Зона для фото в обновленной оранжереи на ВДНХ / Фото: Сегодня

Вы также не пропустите глазами керамическую скульптуру Ксении Гнилицкой, которая здесь будет до завершения художественного проекта "Лето на ВДНХ" (31 октября).

Зона для фото в обновленной оранжереи на ВДНХ
Зона для фото в обновленной оранжереи на ВДНХ / Фото: Сегодня

В выставочном зале добавили праздничной атмосферы! Кроме вышеперечисленного, дополнили верх шторами, которые создают праздник. К слову, эту зону предоставляют для проведения особых дней. Если не знали, где устроить оригинальный день рождения, то вот вам концептуальная идея.

Выставочный зал в обновленной оранжереи на ВДНХ
Выставочный зал в обновленной оранжереи на ВДНХ / Фото: Сегодня

В лимонарии также изменили верх, и он больше не напоминает фильм ужасов со стеклом, которое осыпается и ржавым каркасом. Поэтому у фейхоа с 60-х годов есть шанс дожить и до следующей реставрации, как и у других деревьев и растений.

Лимонарий в обновленной оранжереи на ВДНХ
Лимонарий в обновленной оранжереи на ВДНХ / Фото: Сегодня

Лимонарий в обновленной оранжереи на ВДНХ
Лимонарий в обновленной оранжереи на ВДНХ / Фото: Сегодня

В этой зоне тоже не обошлось без "инсталляций". Как насчет фото на фоне системы отопления? На первый взгляд кажется, что это просто батареи. Но нет, это целая история! Они работали с 1960 по 2009 год, последние 12 лет были нефункциональными, и только в 2021-м их демонтировали. А в данный момент батареи напоминают о героизме сотрудников ВДНХ, которые в упомянутые годы топили оранжерею буржуйками.

Зона для фото в обновленной оранжереи на ВДНХ
Зона для фото в обновленной оранжереи на ВДНХ / Фото: Сегодня

С зонами разобрались! Но и это не все

Также проложили новую тепломагистраль, обновили канализацию, демонтировали систему отопления, и в процессе восстановления освещения и системы полива растений. А еще проведена экспертиза имеющихся растений и создан план их восстановления.

И впервые за историю существования оранжереи построили туалет для посетителей и работников. Там есть умывальник для детей, оборудованная кабина для людей с ограниченными возможностями и стол для пеленания малышей. Также возле оранжереи восстановили уличное освещение, которое не работало последние 5 лет.

Первая уборной в оранжерее за всю историю существования
Первая уборной в оранжерее за всю историю существования / Фото: Сегодня

Завершилась ли реставрация?

Нет! Поэтому оранжерея работает до конца лета в формате pre-opening. Ее график будет ненормированным, а в конкретные дни ее планово закроют.

В августе технические работы будут продолжаться. Планирует еще реставрировать тропический зал, а также обновлять коллекцию растений. Посетители тоже смогут внести свою лепту и принести растения в оранжерею. Но об этом организаторы сообщат позже.

Как попасть в оранжерею и сколько нужно заплатить?

Прайс входа – 40 гривен, когда завершат реставрацию, то его поднимут до 70. Заметьте, что на входе только безналичный расчет.

Расписание работы в августе такое :

  • 2, 3, 4, 8, 12, 23, 24, 25, 26, 27, 28 августа: 10:00-20:00.
  • 13, 18 августа: 10:00-17:00.
  • 20, 22, 30 августа: 13:00-20:00.

Одновременно в помещении оранжереи может находиться до 10 человек для безопасности растений.

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Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS

Окончила бакалавриат НПУ им. М. П. Драгоманова по специальности редактор СМИ. Опыт работы в журналистике - от 1 года. Работала в изданиях "Большой Киев" и #Шотам. Автор самых дорогих текстов на сайте "Сегодня" в прямом смысле слова. Пишет для рубрики "Самое дорогое" и  NO STRESS.

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