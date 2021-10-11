Немного Кэрри Брэдшоу и Бриджит Джонс: 5 "жиз" из кинематографа, которые знакомы всем девушкам

11 октября отмечают Международный день девушек. Мы собрали 5 месседжей из популярных кинофильмов и сериала. Они вам откликнутся и вы узнаете себя! Но аргументируете это одной фразой – "Я же девочка"

5 "жиз" с кинематографа, которые знакомы всем девушкам / Фото: Инфографика Life Сегодня

Быть гуру в выборе туфель, но иногда не разбираться в нормальных парнях как Кэрри Брэдшоу

В сериале "Секс в большом городе" Кэрри Брэдшоу покупала правильные туфли с первого раза. Но при выборе партнера ей не везло. И большинство романов были без хеппи-энда. И каждый второй возлюбленный становился очередной темой для написания статьи о неудачных отношениях.

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Словом, мужчины приносили ей больше боли, чем неизношенные туфли в первые дни после покупки. Но Кэрри Брэдшоу продолжала верить в любовь и в то, что потраченные тысячи долларов на Manolo Blahnik и Jimmy Choo – это плюс в карму.

Быть карьеристкой на работе, но ничего не понимать на кухне как Бриджит Джонс

Вы тоже сразу вспомнили синий суп, который готовила американская актриса Рене Зеллвегер в фильме "Дневник Бриджит Джонс"? И каждый раз, когда планируете вечеринку дома, заказываете еду из ресторанов, чтобы увиденное в ленте не стало реальностью.

Кстати, под цветом был замаскирован луковый суп.

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Пока едет доставка, вы открываете бутылку вина, как Бриджит Джонс и думаете о жизни. И, конечно, вспоминаете не только свои преимущества, но и факапы.

Называть его "другом", но в то же время влюбиться по уши как Мила Кунис

В романтической комедии "Секс по дружбе" Мила Кунис играла роль самодостаточной девушки Джейми. Джастин Тимберлейк был в амплуа успешного Харпера, который переехал в Нью-Йорк работать арт-директором. Их рабочие встречи переросли в дружеские отношения с сексом, но без обязательств.

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Перед тем как перейти на уровень "новых" отношений, они пообещали, что это не повлияет на их дружбу. Словом, фильм завершился любовными признаниями двух. Уверены, у вас был похожий случай. И вы не раз уверяли свою подругу, что он "просто друг".

Всегда выбирать и слушать себя как Саманта Джонс

В сериале "Секс в большом городе" есть чему поучиться. И мы не только о классных туфлях. Вспомните успешную карьеристку Саманту Джонс. Женщина ценила себя и знала, что хочет от жизни. И замечания социума об отсутствии детей и длинного платья в зрелом возрасте не влияли на ее решение и выбор. Ее реплики из сериала стали цитатами, которые популярны среди женщин!

Пока ты не замужем, весь мир как шведский стол, – говорила Саманта Джонс.

Принимать импульсивные решения и выполнять все "хочу" как Камерон Диас

Знакомо, когда плохое настроение, а в мыслях только одно – приобрести билеты в другую страну и улететь далеко от дома? Эмоции побеждают, поэтому билет куплен.

Камерон Диас в роли Аманды Вудс в фильме "Отпуск по обмену" также знакома такая ситуация. Когда она узнала об измене парня, то улетела на другой континент в 9 тыс. километрах от дома.

Девушка поехала абстрагироваться от несчастной любви. И неожиданно нашла нового парня. Словом, когда настроение не из лучших, то все девушки немного Камерон Диас.

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