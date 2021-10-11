Life
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Смерть нардепа Полякова 👊 Напад в "Укрексімбанку" 🚨 Затримання Саакашвілі 🍿 Справа Труханова

ТОП ресторан

Модні сукні

Відпочинок в Єгипті

Міс Україна

Тести

Ціна - космос!
СЬОГОДНІ Life No Stress

Трішки Керрі Бредшоу та Бріджит Джонс: 5 "жиз" із кінематографа, які знайомі всім дівчатам

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS
11 жовтня, 10:17
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
11 жовтня святкують Міжнародний день дівчат. Ми зібрали 5 меседжів з популярних кінофільмів та серіалу. Вони вам відгукнуться, бо ви впізнаєте себе! Але аргументуєте це однією фразою – "Я ж дівчинка"
5 “жиз” із кінематографа, які знайомі всім дівчатам
5 “жиз” із кінематографа, які знайомі всім дівчатам / Фото: Інфографіка Life Сьогодні

Бути гуру у виборі туфель, але інколи не тямити в нормальних хлопцях як Керрі Бредшоу

У серіалі "Секс у великому місті" Керрі Бредшоу купувала правильні туфлі з першого разу. Але при виборі партнера їй не завжди щастило, тож більшість романів були без хепі-енду. І кожен другий чоловік ставав черговою темою для написання статті про невдалі стосунки.

Реклама

Словом, чоловіки приносили їй більше болі, ніж нерозношені туфлі в перші дні після купівлі. Але Керрі Бредшоу продовжувала вірити в любов і в те, що витрачені тисячі доларів на Manolo Blahnik та Jimmy Choo – це плюс в карму.

Бути кар’єристкою на роботі, але нічого не розуміти на кухні як Бріджит Джонс

Ви теж одразу пригадали синій суп, який готувала американська акторка Рене Зеллвеґер у фільмі "Щоденник Бріджит Джонс"? І щоразу, коли плануєте вечірку вдома, замовляєте їжу з ресторанів, щоб побачене в стрічці не стало реальністю.

До речі, під кольором був замаскований цибулевий суп.

Реклама

Поки їде доставка, ви відкриваєте пляшку вина, як Бріджит Джонс та думаєте про життя. І, звісно, згадуєте не лише про свої переваги, а й факапи.

Називати його "другом", але водночас закохатися по вуха як Міла Куніс

У романтичній комедії "Секс по дружбі" Міла Куніс грала роль Джеймі, яка є самодостатньою дівчиною. Джастін Тімберлейк був в амплуа успішного Харпера, який переїхав в Нью-Йорк працювати арт-директором. Їхні робочі зустрічі переросли в дружні стосунки з сексом, але без зобов’язань.

Реклама

Перед тим, як перейти на рівень "нових" стосунків, вони пообіцяли, що це не вплине на їхню дружбу. Словом, фільм завершився любовними зізнаннями двох. Впевнені, у вас був схожий випадок. І ви не раз запевняли свою подругу, що він "просто друг".

Завжди обирати та слухати себе як Саманта Джонс

В серіалі "Секс у великому місті" є чому повчитися. І ми не лише про класні туфлі. Пригадайте успішну кар’єристку Саманту Джонс. Жінка цінувала себе та знала, що хоче від життя. І зауваги соціуму про відсутність дітей та довгої сукні у зрілому віці не впливали на її рішення та вибір. Її репліки з серіалу стали цитатами, які популярні серед жінок!

Допоки ти не заміжня, весь світ як шведський стіл, – казала Саманта Джонс.

Приймати імпульсивні рішення та виконувати всі "хочу" як Камерон Діас

Знайомо, коли поганий настрій, а в думках лише одне – придбати квитки в іншу країну та полетіти далеко від дому? Емоції перемагають, тож квиток куплено.

Камерон Діас в ролі Аманди Вудс у стрічці "Відпустка по обміну" також знайома така ситуація. Коли вона дізналася про зраду хлопця, то полетіла на інший континент в 9 тис. кілометрах від дому.

Дівчина поїхала абстрагуватися від нещасливого кохання. І неочікувано знайшла нового хлопця. Словом, коли настрій не з найкращих, то всі дівчата трохи Камерон Діас.

Нещодавно ми також розповідали про 10 принципів щасливих людей.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS

Закінчила бакалаврат НПУ ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю редактор ЗМІ. Досвід роботи в журналістиці - від 1 року. Працювала у виданнях "Великий Київ" й #Шотам. Автор найдорожчих текстів на сайті "Сьогодні" в прямому сенсі слова. Пише для рубрики "Найдорожче" та NO STRESS.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Вcі новини Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Just do it
Корисна порада на сьогодні
Приділіть вранці 5 хвилин обличчю
Чому це важливо?
Лайфхак дня
Як зварити каву з кардамоном
Хакнути
Найближчі події

Miss Ukraine Universe-2021

15 жовтня

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
MUST HAVE
Beauty-новинки по догляду за волоссям
Придбати
Деніел Крейг йде у відставку
ТОП-5 подружок Джеймса Бонда
Єва Грін
Єва Грін
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Леа Сейду
Леа Сейду
Моніка Беллуччі
Моніка Беллуччі
Ана де Армас
Ана де Армас
1/2
Опитування
Сольник зірки
Джамала
21 жовтня / 19:00
5 головних концертів жовтня
Джей Ло у новій рекламній кампанії Coach
Осінь у великому місті
Головні івенти жовтня
Спланувати дозвілля
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
4 - 10 жовтня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Ніч в готелі на Мальдівах за мільйон гривень
За що такі гроші?
Особистий досвід
Як з'їздити у Будапешт недорого
Реальні ціни
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти