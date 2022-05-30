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Мона Лизу в Лувре "размазал" тортом неизвестный – смотрите, как это было

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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30 мая, 11:39
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Мужчина пытался разбить пуленепробиваемое стекло, но ему не удалось
Очередной скандал вокруг "Мона Лизы"
Очередной скандал вокруг "Мона Лизы" / Фото: Коллаж: Сегодня

Очередной скандал вокруг "Мона Лизы" итальянского художника Леонардо да Винчи. Переодетый в женский парик мужчина бросил тортом в картинку 16 века в "Лувре". Неизвестный также кричал об опасности, угрожающей Земле. Об этом пишет NDTV.

Сначала мужчина выдал себя за милую женщину в парике на инвалидной коляске. Затем он поднялся на ноги и бросил тортом в пуленепробиваемое стекло Джаконды.

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Охранники мгновенно среагировали на инцидент: вытирали салфеткой крем с картины и вывели правонарушителя. Картину не повредили во время инцидента. Мужчина в придачу заговорил о Земле.

Некоторые люди пытаются уничтожить Землю, подумайте о Земле, – сказал он.

Видео инцидента стало вирусным в Сети. Как пронес мужчина в парике торт в "Лувр" и какая его была цель неизвестно.

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Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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