Самый дорогой арт-шедевр ХХ века: портрет Мэрилин Монро продали на аукционе за 195 млн долларов

По данным Bloomberg, владельцем стал известный американский любитель арт-шедевров Ларри Гагосян. Почему он настоящий счастливчик – рассказываем

На аукционе Christie's в Нью-Йорке продали портрет Мэрилин Монро за 195 млн долларов / Фото: BBC

На аукционе Christie's в Нью-Йорке продали портрет Мэрилин Монро за 195 млн долларов, нарисованный Энди Уорхолом. После приобретения картина стала еще популярнее благодаря рекордной цене. Об этом сообщает BBC.

Картину под названием Shot Sage Blue Marilyn, созданную Энди Уорхолом в 1964 году, купили за рекордную сумму – 195 млн долларов. Портрет Мэрилин Монро назвали самым дорогим произведением искусства ХХ века и самым дорогим за всю историю американского искусства в целом.

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/ Фото: Getty Images

Аукционный дом Christie's отметил аудитории перед торгами, что портрет Shot Sage Blue Marilyn – одно из самых редких и выдающихся произведений искусства, которые сегодня существуют. Озвучили также приблизительную стоимость – 200 млн долларов.

Картину продали за 170 млн долларов, но конечная цена была 195 млн долларов, учитывая налоги и сборы. По данным Bloomberg, шедевр купил американский арт-любитель Ларри Гагосян, которому принадлежит сетка художественных галерей по всему миру.

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