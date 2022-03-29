Меня мобилизуют: как пережить шок и действовать дальше

Паника, страх, неопределенность и сто тысяч вопросов о том, что дальше. Рассказываем, как справиться со стрессом в случае мобилизации

Меня мобилизуют: как пережить шок и справиться со страхом / Фото: pixabay.com

Мы все сейчас испытываем стресс из-за войны, а вместе с ним и растерянность, страх за будущее и неуверенность в завтрашнем дне. Как не усугубить состояние, если вас мобилизовали? В любом случае неожиданная повестка, недостаточность исходной информации, необходимость быстрых решений, кардинально изменяющих жизненные планы, может вызвать повышение тревоги, ступор или суетливость.

Кандидат психологических наук, психотерапевт Наталия Портницкая, рассказала, как взять себя в руки и начать контролировать ситуацию:

Реклама

Получив сообщение, дайте себе выдохнуть несколько минут . Дыхательные практики, как никогда, помогут: короткий вдох – длинный выдох или вдох и выдох под счет.

. Дыхательные практики, как никогда, помогут: короткий вдох – длинный выдох или вдох и выдох под счет. Осознайте, что испытывать страх – это нормально , ведь вы простой человек. Нормально ощущать страх смерти, боли, ранения, остаться калекой и другие эмоции.

, ведь вы простой человек. Нормально ощущать страх смерти, боли, ранения, остаться калекой и другие эмоции. Расскажите о своих страхах близким . Больше всего тревоги и страхов вызывает неизвестность – озвученный страх становится известным, более конкретным, а значит, уже не таким навязчивым. Как только вы озвучите свои страхи, как могут прийти идеи, как максимально позаботиться о безопасности, избежать рискованных шагов.

. Больше всего тревоги и страхов вызывает неизвестность – озвученный страх становится известным, более конкретным, а значит, уже не таким навязчивым. Как только вы озвучите свои страхи, как могут прийти идеи, как максимально позаботиться о безопасности, избежать рискованных шагов. Употребление алкоголя или других психоактивных веществ не поможет решить вопрос, что делать, а только приведет к ухудшению. В свою очередь излишняя смелость может привести к опрометчивым поступкам и серьезным последствиям, в том числе с угрозой собственной жизни или жизни других, но возвращение в реальность принесет еще больше страха.

или других психоактивных веществ решить вопрос, что делать, а только приведет к ухудшению. В свою очередь излишняя смелость может привести к опрометчивым поступкам и серьезным последствиям, в том числе с угрозой собственной жизни или жизни других, но возвращение в реальность принесет еще больше страха. Планирование и последовательность . Начните планировать, какие вещи необходимы, какие действия нужно выполнить: как добраться до пункта сбора, что положить в рюкзак, кому оставить свои контакты. Договориться с родными о способе связи: основной и дополнительной – по возможности в одно и то же время суток.

. Начните планировать, какие вещи необходимы, какие действия нужно выполнить: как добраться до пункта сбора, что положить в рюкзак, кому оставить свои контакты. Договориться с родными о способе связи: основной и дополнительной – по возможности в одно и то же время суток. По прибытии в часть познакомьтесь с коллегами, возьмите у них контакты, спросите о разрешении держать через них связь с родными (если вдруг ваш телефон сломается или разрядится).

Ранее мы писали, что Елена Зеленская рассказала, как из тысячи детских рисунков создадут манифест-коллаж о войне в Украине