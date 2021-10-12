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СЕГОДНЯ Lifestyle No Stress

Как разоблачить мошенника с Tinder, чтобы не попасть в ловушку – 3 полезных совета

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS
12 октября, 19:01
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С начала 2021-го в киберполицию Украины поступило около 30 тис. сообщений об аферах в сети. Чаще всего – мошенники входят в доверие, а потом просят перечислить им деньги. Как работает преступная схема и как не стать жертвой из-за переписки онлайн – расскажем далее

Какие схемы используют мошенники на сайтах знакомств?

Юзера сайта Екатерину Бравичеву на первом свидании парень Лев поставил перед фактом – заплатить за обед. Сказал, что у него нет гривневых купюр.

Я оплатила счет в ресторане за двоих на сумму тысячу гривен. А еще за такси – около 500 гривен, – сказала предприниматель и блогер Екатерина Бравичева.

/ Фото: скриншот

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Лев деньги не вернул, но в то же время продолжал писать. Когда узнал, что девушка планирует продажу квартиры – выспрашивал детали. Уточнял, собирается Екатерина Бравичева наличными получать средства или ей будут пересылать онлайн на карту.

После этих вопросов девушка поняла, что общается с аферистом. Парня невозможно было найти в соцсетях и проверить информацию. Очевидно – имя вымышленное.

Еще одна потерпевшая Вероника Гуменюк получила неприятный опыт из-за онлайн-знакомства на сайте. После трех недель переписки она встретилась с парнем в центре города. Но в свидания был неожиданный финал: ей нужно было сбежать, чтобы спастись.

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На вид он был симпатичным, но вел себя агрессивно и поднял на меня руку. Я была в шоке, – сказала девушка.

Мошенники также не жалеют высоко поэтических сообщений. Ведь именно такой формат общения помогает им втереться в доверие.

Одного из таких аферистов разоблачили журналисты "Главной темы". Им оказался мужчина в амплуа американского генерала, он "прятался" за фотографиями реального человека. Михаэль просил женщин получить его посылку с драгоценностями и оплатить доставку – около 5-ти тысяч долларов. Денег, конечно, не возвращал, и посылки никакой не было. Более того – шантажировал, мол, расскажет об их отношениях родственникам и запугивал. И посылал сообщение женщинам с фидбэк.

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"Когда МВФ и Интерпол прибудут в ваш дом, они арестуют вас, а также закроют дом. Вы будете страдать ", – писало в сообщении.

Как уберечься от мошенников?

Старший инспектор департамента киберполиции НПУ Анна Селезнева рекомендует любые просьбы на сайтах знакомств оценивать критически, чтобы не стать жертвой схем. И уверяет, что не стоит переходить по сомнительным гиперссылками и не передавать никому банковские данные.

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Чтобы обезопасить себя, место для свидания нужно выбирать людное. Например, парк в центре города. И отправлять "точку" геолокации друзьям.

Психолог Вера Романова рекомендует не скрывать запланированное свидание, а рассказать знакомым.

Все должны знать о запланированной встрече. Также у вас должны быть доказательства, что вы согласились с ним встретиться. В нашей культуре, к сожалению, такого не существует, ведь люди пытаются "спрятать свое счастье, – сказала психолог Вера Романова.

Включайте выпуск сюжета новостей "Сегодня" о лайфхаках, которые уберегут от мошенников на сайтах знакомств

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Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS

Окончила бакалавриат НПУ им. М. П. Драгоманова по специальности редактор СМИ. Опыт работы в журналистике - от 1 года. Работала в изданиях "Большой Киев" и #Шотам. Автор самых дорогих текстов на сайте "Сегодня" в прямом смысле слова. Пишет для рубрики "Самое дорогое" и  NO STRESS.

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