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СЬОГОДНІ Life No Stress

Як викрити шахрая з Tinder, щоб не потрапити в пастку – 3 дієві поради

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS
12 жовтня, 19:01
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З початку 2021-го до кіберполіції України надійшло близько 30 тисяч повідомлень щодо афер у мережі. Найчастіше – аферисти входять в довіру, а потім просять перерахувати їм гроші. Як працює злочинна схема та як не стати жертвою через листування онлайн – розповімо далі

Які схеми використовують шахраї на сайтах знайомств?

Юзерку сайту Катерину Бравичеву на першому побаченні хлопець Лев поставив перед фактом – заплатити за обід. Сказав, що в нього немає гривневих купюр.

Я оплатила рахунок в ресторані за двох на суму тисячу гривень. А ще за таксі – близько 500 гривень, – сказала підприємиця та блогерка Катерина Бравичева.

/ Фото: скріншот

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Лев гроші не повернув, але водночас продовжував писати. Коли дізнався, що дівчина планує продаж квартири – почав випитувати деталі. Уточнював, чи збирається Катерина Бравичева готівкою отримувати кошти чи їй пересилатимуть онлайн на карту.

Після цих питань дівчина збагнула, що має справу з аферистом. Хлопця неможливо було знайти у соцмережах та перевірити жодну інформацію. Вочевидь – ім’я вигадане.

Ще одна юзерка Вероніка Гуменюк мала неприємний досвід після онлайн-знайомств на сайті. Після трьох тижнів листування вона зустрілася з хлопцем в центрі міста. Але в побачення був неочікуваний фінал: дівчина втекла, щоб спастися.

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/ Фото: скріншот

На вигляд він був симпатичним, але поводив себе агресивно і підняв на мене руку. Я була шокована, – сказала дівчина.

Шахраї також не шкодують високо поетичних повідомлень, адже саме такий формат спілкування допомагає їм втертися в довіру.

Одного з таких аферистів викрили журналісти "Головної Теми". Ним виявився чоловік в амплуа американського генерала, який "ховався" за фотографіями реальної людини. Міхаель просив жінок отримати його посилку з коштовностями і оплатити доставку – близько 5-ти тисяч доларів. Грошей, звісно, не повертав, та й посилки ніякої не було. Ба більше – шантажував, мовляв, розповість про їхні стосунки родичам і залякував. І надсилав повідомлення жінкам із фідбеком.

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/ Фото: скриншот

"Коли МВФ та Інтерпол прибудуть у ваш дім, то вони заарештують вас, а також закриють будинок. Ви будете страждати", – йшлося в повідомленні.

Як вберегтися від шахраїв?

Старший інспектор департаменту кіберполіції НПУ Анна Селезньова рекомендує будь-які прохання на сайтах знайомств оцінювати критично, аби не стати жертвою схем. І запевняє, що не варто переходити за сумнівними гіперпосиланнями та не передавати нікому банківські дані.

/ Фото: скріншот

Щоб убезпечити себе, місце для побачення потрібно обирати людне. Наприклад, в парку в центрі міста. І надсилати "точку" геолокації друзям.

Психологиня Віра Романова рекомендує не приховувати заплановане побачення, а розповісти знайомим.

Всі повинні знати про заплановану зустріч. Також у вас мають бути докази, що ви погодилася з ним зустрітися. В нашій культурі , на жаль, такого не існує, бо люди намагаються "заховати своє щастя, – сказала психологиня Віра Романова.

Вмикайте випуск сюжету новин "Сьогодні" про лайфхаки, які вбережуть від шахраїв на сайтах знайомств

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Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS

Закінчила бакалаврат НПУ ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю редактор ЗМІ. Досвід роботи в журналістиці - від 1 року. Працювала у виданнях "Великий Київ" й #Шотам. Автор найдорожчих текстів на сайті "Сьогодні" в прямому сенсі слова. Пише для рубрики "Найдорожче" та NO STRESS.

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