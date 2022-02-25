Сейчас, как никогда, украинский народ сплочен, и специальный Telegram-бот "Готовий до всього" рассказал, чем можно быть полезными

Как можно помочь в войне с Россией / Фото: Коллаж: Сегодня

На днях мы писали, что в Украине запустили Telegram-бот на случай чрезвычайной ситуации и, к сожалению, такая случилась – 25 февраля Второй день вторжения России. ВСУ отражают удары врага. Очень тяжело следить сохранять спокойствие и холодный рассудок, особенно жителям больших городов.

Как бы было непросто собраться с мыслями и думать хоть о чем-то позитивном, делимся с вами полезными ссылками "Как можно быть полезным здесь и сейчас" и призываем их распространять:

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Инициатива Центра совместных действий. Найти безопасное убежище для тех, кто едет от войны в более безопасные регионы. Заполняйте эту форму, чтобы с вами смогли связаться и помочь найти убежище.

Предложить убежище. Если вы живете в Львовской, Закарпатской, Волынской, Тернопольской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Ровенской областях и готовы принять людей – заполните эту форму. Информация актуальна как для жителей городов, так и для небольших поселков и сел.

Помощь с транспортом. Сейчас многим гражданам нужна помощь. Добраться до безопасного места, жилья, медикаменты. Если у вас есть автомобиль – можете взять пассажиров, приютить, или готовы помогать другим способом. Заполнить заявку на сайте даже в случае, если и вам нужна помощь.

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Читайте рекомендации по оказанию домедицинской помощи в условиях военного положения для гражданских лиц.

Нужна помощь в Военкомат на Петра Болбочана, 1:

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В свою очередь, киберполиция создала бот для сообщений об обнаруженных метках (крест, круг и т.д.), нанесенных люминесцентной или светоотражающей краской, которые оккупанты оставляют на дорогах. Фотографируйте точки и их разместят в единственную базу на Google Maps.

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Достоверные новости читайте на канале.

Слава Украине!

Напомним, что дети Украины обратились к Путину. Оккупанты принесли в Украину разруху и смерть, от чего страдают и дети.

Также киевлян попросили проверить метки российских военных на многоэтажках.