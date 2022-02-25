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Як можна бути корисним тут і зараз

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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25 лютого, 20:18
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Зараз, як ніколи, український народ згуртований, і спеціальний Telegram-бот "Готовий до всього" розповів, чим можна бути корисними
Як можна допомогти у війні з Росією
Як можна допомогти у війні з Росією / Фото: Колаж: Сьогодні

Раніше ми писали, що в Україні запустили Telegram-бот на випадок надзвичайної ситуації та, на жаль, така трапилася – 25 лютого вже другий день вторгнення Росії. ЗСУ відбивають удари ворога. Дуже важко стежити за збереженням спокою і холодного розуму, особливо жителям великих міст.

Як би не було непросто зібратися з думками та думати хоч про щось позитивне, ділимося з вами корисними посиланнями "Як можна бути корисним тут і зараз" і закликаємо їх поширювати:

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Ініціатива Центру спільних дій. Знайти безпечний притулок для тих, хто їде від війни у безпечніші регіони. Заповнюйте цю форму, щоб з вами змогли зв'язатися та допомогти знайти притулок.

Запропонувати притулок. Якщо ви живете у Львівській, Закарпатській, Волинській, Тернопільській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Хмельницькій, Рівненській областях та готові прийняти людей – заповніть цю форму. Інформація актуальна як для мешканців міст, так і для невеликих селищ та сіл.

Допомога із транспортом. Наразі багатьом громадянам потрібна допомога. Дістатись до безпечного місця, житла, медикаменти. Якщо у вас є автомобіль – можете взяти пасажирів, дати притулок, або готові допомагати іншим способом. Заповнити заявку на сайті навіть у випадку, якщо вам потрібна допомога.

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Читайте рекомендації з надання домомедичної допомоги в умовах воєнного стану для цивільних осіб.

Потрібна допомога у Військкомат на Петра Болбочана, 1 (Київ):

  • кровоспинне
  • стрептоцит
  • перев'язувальні
  • бінти
  • будь-яка аптечка
  • їжа та вода

У свою чергу, кіберполіція створила бот для повідомлень про виявлені мітки (хрест, коло тощо), нанесені люмінесцентною або світловідбиваючою фарбою, які окупанти залишають на дорогах. Фотографуйте точки та їх розмістять у єдину базу на Google Maps.

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Достовірні новини читайте на каналі.

Слава Україні!

Нагадаємо, що діти України звернулися до Путіна. Окупанти принесли в Україну розруху та смерть, від чого страждають і діти.

Також киян попросили перевірити мітки російських військових на багатоповерхівках.

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Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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