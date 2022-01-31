И поплакать и посмеяться: 7 "разрывных" хитов именинника Джастина Тимберлейка

Американский музыкант и актер Джастин Тимберлейк 31 января празднует 41 день рождения. Пока звезда принимает поздравления и слушает традиционную песню Happy Birthday to You, вспомним его "разрывные" хиты, которые вошли в историю и были основным источником вдохновения в плейлистах многих.
Во время прослушивания песен не забудьте танцевать : только в танце вы испытаете спектр эмоций, которые хотел передать певец в музыкальных композициях.
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