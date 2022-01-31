І поплакати і посміятися: 7 "розривних" хітів іменинника Джастіна Тімберлейка

Американський музикант та актор Джастін Тімберлейк 31 січня святкує 41 день народження. Поки зірка приймає привітання та слухає традиційну пісню Happy Birthday to You, пригадаймо його "розривні" хіти, які ввійшли в історію і були основним джерелом натхнення у плейлистах багатьох.
Під час прослуховування пісень, не забудьте підтанцьовувати, бо лише в танці відчуєте спектр емоцій, які хотів передати співак у музичних композиціях.
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