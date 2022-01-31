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І поплакати і посміятися: 7 "розривних" хітів іменинника Джастіна Тімберлейка

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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31 січня, 10:24
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Хіти на всі випадки життя з приємною ностальгією
/ Фото: wallpapercave.com

Американський музикант та актор Джастін Тімберлейк 31 січня святкує 41 день народження. Поки зірка приймає привітання та слухає традиційну пісню Happy Birthday to You, пригадаймо його "розривні" хіти, які ввійшли в історію і були основним джерелом натхнення у плейлистах багатьох.

Під час прослуховування пісень, не забудьте підтанцьовувати, бо лише в танці відчуєте спектр емоцій, які хотів передати співак у музичних композиціях.

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Нещодавно ми розповідали, що "Океан Ельзи" знову заспівали про весну: порівнюємо стару та нову пісні.

Ліліана Григорак
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