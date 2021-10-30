Где устроить французский завтрак: 5 заведений Киева, которым позавидуют в Париже

Расскажем о 5 заведениях, где рекомендуем попробовать французский завтрак с ароматным круассаном. Узнаете не только о премиальных, но и полюбивших киевлянами бюджетных локациях

5 заведений Киева, которым позавидуют в Париже

Что входит во французский завтрак?

Англичане удивляются завтраку, который подают в Париже и соседних городах. Там отсутствуют мясо и яйца. Английский завтрак без этих ингредиентов существовать не может.

В список французского завтрака входят несколько ломтиков багета с маслом и джемом, круассан классический или булка сладкая бриошь. И напиток: кофе, чай без сахара или сок. Это идеальный утренний набор французов!

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5 заведений Киева, которым позавидуют в Париже / Фото: Pinterest

Правда, многие французы едят круассаны только по выходным. Поэтому их le petit-déjeuner (ред, – завтрак в переводе с французского) не всегда такой, как его описывают в Инстаграме туристы, прилетающие в Париж.

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Начнем с премиального телепорта во Францию – ресторана Frou Frou

Говорят, если вы посетите Frou Frou, то отправитесь в гастро-путешествие в Париж или другой колоритный город. Проверите сказанное на практике? Заведение любят за изысканный стиль, живые цветы и французские блюда, которые обожают гурманы.

Французский завтрак здесь обойдется в 219 гривен на одного.

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В прайс учтено:

Круассан классический с маслом и лимонным джемом – 99 гривен.

Багет "Боль де Кампань" – 30 гривен.

Сок 200 мл – 90 грн.

Где найти: по ул. Московской, 44

Следующая – кухня впечатлений для гурманов в Lucky Restaurant Vinotheque

Lucky Restaurant Vinotheque находится рядом с самым дорогим супермаркетом Украины Гудвайном,о котором мы рассказывали раньше. Словом, цены здесь соответствующие.

В заведении уверены, что их меню расширяет гастрономическое мировоззрение гостей. Среди позиций найдете блюда не только французской кухни, но и итальянской. А еще богачи могут сразу тестировать деликатесы, которые купили в маркете рядом.

Французский завтрак здесь обойдется в 418 гривен на одного.

В прайс учтено:

Круассан с органическим джемом или со сливочным маслом – 119 гривен.

Свежевыжатый сок – 169 гривен.

Багет гречишный – 55 гривен, если с трюфельным маслом, то дополнительная доплата 75 гривен.

Где найти: по ул. Мечникова 9.

Далее – сердце Франции в центре Киева Très FRANÇAIS с бюджетными ценами

В Très FRANÇAIS (ред, – в переводе "очень по-французски") гостей удивляют региональными меню. Ведь ежегодно команда семьи путешествует по Франции в поисках гастрономического вдохновения. После поездок гости наслаждаются обновленным меню: Басков, Лазурного Берега, Корсики, Бургундии или Бордо.

Французский завтрак здесь обойдется в 94 гривны на одного.

В прайс учтено:

Шоколад классический с джемом или ванильным кремом – 49 гривен.

Хлебная корзина с маслом – 15 гривен.

Американо – 30 гривен.

Где найти: на ул., Костельной, 3.

Мейнстримная кофейня "Хлебный", вкус круассанов которой знает большинство жителей Киева

Сюда приходятся за свежеиспеченной выпечкой, ведь знают, что здесь она самая свежая. Локальному ассортименту хлебобулочных позавидовали бы французы!

Круассаны – это изюминка заведения. Их запах привлекает всех, поэтому тем, кто приходит сюда исключительно за кофе, выйти без чего-то сладенького сложно.

Французский завтрак здесь обойдется в 110 гривен на одного.

В прайс учтено:

Круассан классический без наполнителей – 40 гривен.

Багет – 35 гривен.

Американо – 35 гривен.

Где найти: на Богдала Хмельницкого, 32 и Контрактовой площади, 2/1.

Завершим традиционной французскую пекарней Paul, которую знают во всем мире

Paul основан в 1889 году в городе Круа во Франции. Поэтому на выпечке с маслянистым запахом в заведении разбираются. Свои знания они подтверждают не только вкусной едой, но и подходом к гостям.

Иногда, все что нужно для удачного дня – разломить любимый круассан , а потом съесть его с удовольствием, – говорят в заведении.

Киевляне приходят в Paul, чтобы почувствовать себя на миг в Париже. Пока ожидают круассан, чтобы его разломить и услышать звук корочки, мысленно успевают приобрести билет в один из романтических городов Франции.

Французский завтрак здесь обойдется в 220 гривен на одного.

Багет пшеничный – 70 гривен.

Американо – 70 гривен.

Круассан классический с приложениями – 80 гривен.

Где найти: по ул. Городецкого, 6⁣⁣⁣⁣ и ⁣ул. Ярославов Вал, 26

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