Life
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Барселона - Реал онлайн 🎬 Болдуин застрелил украинку 🚫 Жесткий карантин - октябрь 2021 💡 Большое обновление сетей

Хэллоуин 2021

Модные ботфорты

Декор для дома

Шоу "Маска"-2

Тесты

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle No Stress

4 заведения в Украине, которые удивили инстаграмными фотозонами к Хэллоуину

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS
24 октября, 15:45
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Когда-то на вопрос "Конфеты или жизнь?" люди отвечали коротко – "Сладости". Сейчас – "Сначала фото, а потом сладости". Мы нашли 4 заведения, которые подготовились к Хэллоуину и сделали инстаграмные фотозоны
4 заведения в Украине, которые удивили инстаграмными фотозонами к Хэллоуину
4 заведения в Украине, которые удивили инстаграмными фотозонами к Хэллоуину

Читайте и выбирайте фотозоны для гелловинской фотосессии. И узнайте, какие самые страшные парные костюмы к Хэллоуину стоит выбирать.

1 – Kiev Food Market

Летучие мыши и Джек-Фонарь – первые, кто встречает гостей Kiev Food Market. В их компании также есть неизвестные персонажи в черных плащах. Но кто это: дементоры с "Поттерианы" или герои хорроров? Ответ остается секретом для посетителей фуд-холла. С обеих сторон дверей разместили десятки тыкв, которые есть символом Хэллоуина и сено. Словом, типичная гелловинская атмосфера, которая мотивирует сделать фотосессию.

Реклама

/ Фото: Instagram: katerina.moskalenko

Где найти: на ул. Московской, 8.

2 – Milk Bar в Киеве

Дизайнеры Milk Bar, которые сделали гелловинскую фотозону, использовали минимум тыкв и максимум скелетов и листья. Киевляне сначала видят "перформанс" скелетов у входа, только потом идут за кофе. Некоторые из скелетов имитируют танцы, сидят на скамейке с телефонами, общаются за столиком на террасе или выгуливают собак.

Реклама

/ Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

/ Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Один из них пытается выбраться на крышу. Интересно, ему все же удастся?

Реклама

/ Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Где найти: на ул. Шота Руставели, 16.

3 – Nikos Greek Bistro в Одессе

Заведение греческой кухни Nikos Greek Bistro удивило эстетической фотозоной. Она не ассоциируется с фильмами ужасов и не вызывает страх, когда проходишь мимо вечером. Ведь на ней не разместили существ в черных плащах или Джека-Фонаря. Но есть эстетические тыквы в голубом, синем и оранжевом цвете. Словом, ради такой фотозоны, покупают билеты в Одессу.

/ Фото: Instagram: Nikos Greek Bistro

Где найти: на ул. Греческой, 32.

4 – Good Girl в Киеве

Заведение здоровой пищи Good Girl устроило тыквенный рай для своих гостей. Посетителей у входа ждут: горка, десятки тыкв и сено.

/ Фото: Instagram: goodgirlkyiv

А еще чучело Василий, который стал членом команды на период подготовки к Хэллоуину. С ним гости любят делать фото.

/ Фото: Instagram: goodgirlkyiv

Где найти: на ул. Мечникова, 7.

Узнайте также, как повторить макияж ведьмы на Хэллоуин .

Читайте также:

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS

Окончила бакалавриат НПУ им. М. П. Драгоманова по специальности редактор СМИ. Опыт работы в журналистике - от 1 года. Работала в изданиях "Большой Киев" и #Шотам. Автор самых дорогих текстов на сайте "Сегодня" в прямом смысле слова. Пишет для рубрики "Самое дорогое" и  NO STRESS.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Just do it
Полезный совет на сегодня
Вести активный образ жизни
Почему это важно?
Лайфхак дня
Как создать уют в доме с помощью освещения
Хакнуть
Тест редакции
4 средства корейской косметики по уходу за кожей и волосами
Надо брать?
Новые кадры And Just Like That… Как вам пара?
Сольник звезды
Оля Полякова
26 октября / 19:00
5 главных концертов октября
Личный опыт
Лондон VS Киев: где лучше английский завтрак
Честный отзыв
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
18 - 24 октября
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Насколько за год подорожала богатая жизнь?
Идем в самый дорогой супермаркет Киева
Опрос
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять