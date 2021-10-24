Когда-то на вопрос "Конфеты или жизнь?" люди отвечали коротко – "Сладости". Сейчас – "Сначала фото, а потом сладости". Мы нашли 4 заведения, которые подготовились к Хэллоуину и сделали инстаграмные фотозоны

4 заведения в Украине, которые удивили инстаграмными фотозонами к Хэллоуину

Читайте и выбирайте фотозоны для гелловинской фотосессии. И узнайте, какие самые страшные парные костюмы к Хэллоуину стоит выбирать.

1 – Kiev Food Market

Летучие мыши и Джек-Фонарь – первые, кто встречает гостей Kiev Food Market. В их компании также есть неизвестные персонажи в черных плащах. Но кто это: дементоры с "Поттерианы" или герои хорроров? Ответ остается секретом для посетителей фуд-холла. С обеих сторон дверей разместили десятки тыкв, которые есть символом Хэллоуина и сено. Словом, типичная гелловинская атмосфера, которая мотивирует сделать фотосессию.

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/ Фото: Instagram: katerina.moskalenko

Где найти: на ул. Московской, 8.

2 – Milk Bar в Киеве

Дизайнеры Milk Bar, которые сделали гелловинскую фотозону, использовали минимум тыкв и максимум скелетов и листья. Киевляне сначала видят "перформанс" скелетов у входа, только потом идут за кофе. Некоторые из скелетов имитируют танцы, сидят на скамейке с телефонами, общаются за столиком на террасе или выгуливают собак.

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/ Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

/ Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Один из них пытается выбраться на крышу. Интересно, ему все же удастся?

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/ Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Где найти: на ул. Шота Руставели, 16.

3 – Nikos Greek Bistro в Одессе

Заведение греческой кухни Nikos Greek Bistro удивило эстетической фотозоной. Она не ассоциируется с фильмами ужасов и не вызывает страх, когда проходишь мимо вечером. Ведь на ней не разместили существ в черных плащах или Джека-Фонаря. Но есть эстетические тыквы в голубом, синем и оранжевом цвете. Словом, ради такой фотозоны, покупают билеты в Одессу.

/ Фото: Instagram: Nikos Greek Bistro

Где найти: на ул. Греческой, 32.

4 – Good Girl в Киеве

Заведение здоровой пищи Good Girl устроило тыквенный рай для своих гостей. Посетителей у входа ждут: горка, десятки тыкв и сено.

/ Фото: Instagram: goodgirlkyiv

А еще чучело Василий, который стал членом команды на период подготовки к Хэллоуину. С ним гости любят делать фото.

/ Фото: Instagram: goodgirlkyiv

Где найти: на ул. Мечникова, 7.

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