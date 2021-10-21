Мы снова отправились в "Гудвайн", который обожают политики и звезды Украины. И сравнили цены с премиум-корзиной, о которой рассказывали в 2020-м. Не только мы, но и все ценители деликатесов остались бы в шоке после такого шопинга

Мы проверили, как подняли цены за год в самом дорогом супермаркете Киева, который обожают звезды / Фото: Инфографика Life Сегодня

Спойлер: дефицит продуктов стоимостью в тысячи пришел туда, где его не ждали. Нам посоветовали поторопиться, если хотим успеть приобрести икру по цене 49 тыс. гривен за килограмм. Когда мы писали обзор аналогичных продуктов в 2020 году, то и не догадывались о подобном развитии событий.

Помните вино Chateau Petrus 1990 года по 199 тыс. гривен?

Мы тоже. Но повторно самое дорогое вино в магазине не увидели. Премиальное Chateau Petrus 1990 года из Бордо раскупили! Вероятно, спрос на него вырос после новостей о запуске 12 бутылок урожая 2000 года в космос для тестирования.

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Как утверждают винные критики, после пребывания в космосе напиток стал вкуснее. К слову, кто-то из киевлян имеет грандиозные планы на Chateau Petrus и не поскупился потратить огромные средства.

Но не огорчайтесь, что вам не досталось. Мы нашли другое самое дорогое вино в премиум-магазине. И это опять Chateau Petrus, но 2006 года. Его прайс аналогичен стоимости поездки на Мальдивы – 135 тыс. гривен.

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/ Фото: скриншот

Сомелье магазина назвал напиток медитативным и посоветовал не портить его вкус, закусывая фруктами или сырами. Потому что следует почувствовать дорогое во всех смыслах послевкусие вина. На все 135 тыс. гривен! Но предложил еще один вариант для любителей поесть.

Если есть возможность, то наймите шеф-повара. Он вам приготовит изысканное блюдо к вину, которое дополнит зрелый напиток, – сказал он.

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Сомелье общается с клиентами на одном языке. И знает, как угодить гостям, которые любят не только премиальные вина, но и изысканные закуски.

Сомелье сообщества Vivino, которые специализируется на вине, рекомендуют к бокалу Chateau Petrus 2006 года птицу, баранину, оленину или говядину приготовленную на гриле.

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Бюджетное вино Sauvignon Rose Marlborough Sun, которое в 2020-м стоило 325 гривен, поднялось в цене до 346 гривен 74 копеек.

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Не любите беспокоить шеф-поваров? Покупайте икру Anna Dutch за 49 тыс. гривен

Паюсная классическая икра Anna Dutch в 2020 году стоила 47 тыс. гривен за килограмм. В 2021-м цену повысили до 49 тыс. гривен. Разница не ощутима, поэтому продукт разметают как горячие пирожки.

/ Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Консультант сказал , чтобы мы долго не раздумывали, потому что осталась только одна баночка – прямо из Нидерландов в королевском холодильнике.

/ Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

За год паюсная классическая икра от Anna Dutch, которая является деликатесным продуктом, потеряла звание самой дорогой в этом магазине. Ее место заняла икра белуги зернистая того же производителя. Ее прайс – около 122 тыс. гривен за килограмм.

Интересно, в 2022 году здесь по 300 тыс. гривен икру планируют продавать, а холодильник будет стеречь охранники?

Но не заоблачными ценниками едиными. В холодильнике до сих пор лежит икра горбуши. Ее цена – 4500 гривен за 1 кг. В прошлом году она стоила 4100 гривен.

Кстати, по сравнению с 2020 годом офлайн-ассортимент бюджетной икры расширился.

Как насчет бокала игристого Amour de Deutz к икре по 215 тыс. гривен?

В прошлом году любимое шампанское Мадонны Amour de Deutz стоило 149 тыс. гривен. Думали – куда уже выше! Сегодня цена составляет 215 тыс. гривен.

Мелочи... Только на 66 тыс. гривен повысили

Amour de Deutz в футляре / Фото: Сегодня

К слову, прайс на Amour de Deutz эквивалентен 2 тыс. бутылок скромного и всем известного "Советского". Представляете? Но хватит шампанского, перейдем к еде.

Помните сыр от Beppino Occelli, который может заменить алкоголь?

Сырное произведение искусства "Гудвайна" – это итальянский сыр с виски и ячменным солодом от Beppino Occelli. В 2020-м килограмм самого дорогого сыра в магазине стоил 2350 гривен. Сегодня – 2490 гривен.

/ Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Да, если сравнивать со скачком цены Amour de Deutz, здесь разница минимальная – всего 140 гривен. Но эта позиция снова получила лейб самой дорогой.

Переходим к продуктам, которые можно смаковать без знания истории виноделия и мишленовской кухни

Как насчет самого дорогого хлеба "Сегль" в супермаркете, стоившего в 2020-м 339 гривен? За год его цена поднялась до 425 гривен. Над его рецептурой работали 4 месяца. И это еще не все: пекари специально летали во Францию, чтобы усовершенствовать ингредиенты и процесс выпекания.

/ Фото: скриншот

Джекфрут из Таиланда, который также был самым дорогим на прилавке, в 2020-м стоил 2500 гривен за килограмм. В этом году – 2700 гривен. Но и здесь мы не успели, потому что в магазине его не увидели, хотя в онлайн-приложении он есть.

Среди мангостанов, рамбутанов и личи увидели привычные всем бананы. Их цена в прошлом году составляла 59 гривен за килограмм. Сейчас – 69 гривен.

/ Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Напоследок посчитаем приблизительную стоимость среднестатистической корзины

Мы посетили премиальный супермаркет в 18:00. Людей было мало.

/ Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Большинство гостей тусовалось возле фруктов. Наверное, искали джекфрут из Таиланда, который раскупили. И, конечно, наполняли корзины овощами, ведь впереди – ужин.

/ Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

В 2020-м стоимость премиальной корзины составляла 4211 гривен, теперь она увеличилась на 411 гривен.

В список вошли:

Хлеб "Сегль" за 425 гривен.

Молоко Auga за 80 гривен.

Творог козий за 155 гривен.

Манго за 389 гривен.

Ананас за 489 гривен.

Колбаса салями "Нобиле", 500 г, за 1045 гривен.

Сыр "Гауда", 500 г, за 350 гривен.

Филе индейки, 1 кг, за 600 гривен.

Веганский кокосовый йогурт за 199 гривен.

Вино "Арбуа Шардоне" – 890 грн.

Общая стоимость экономкорзины со средним прайсом – 4622 гривни.

Что скажем после повторного премиум-шопинга?

Большинство премиальных товаров, которые мы называли в 2020-м самыми дорогими, потеряли этот статус в 2021-м. Потому что ассортимент магазина пополнился продуктами "еще премиальнее" с еще более космическим прайсом.

С каждым годом цены растут и растут! Но в несколько раз их повысили только на товары, которые и так стоили целое состояние. Если вы идете в "Гудвайн" за обычными сыром или манго, то разница в прайсах вас не шокирует. А тем, кто хотел приобрести шампанское Amour de Deutz, придется переплатить 66 тыс. гривен. И, конечно, поторопиться, потому что дорогие позиции разбирают как горячие пирожки.

Напомним, ранее мы нашли гроб за миллион гривен.