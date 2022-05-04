Эмиграция в Великобританию: минусы новой программы Ukraine Extension Scheme и как она работает

Программа Ukraine Extension Scheme предусматривает официальное проживание в Великобритании до 3 лет, но схема не является аргументом для получения статуса резидента в будущем

Эмиграция в Великобританию / Фото: pexels.com

Третьего мая анонсировали третью программу для украинцев в Великобритании – Ukraine Extension Scheme (схема для продолжения пребывания украинцев в стране). О требованиях, процессе подачи заявки и недостатках, рассказал эмиграционный адвокат Юрий Лысенко Instagram.

Важное о Ukraine Extension Scheme

Программа Ukraine Extension Scheme предусматривает официальное проживание в Великобритании до 3 лет. Учитывая трудоустройство, обучение и получение от государства финансовой помощи. Подача заявки бесплатная: не нужно платить за медицинский взнос и регистрацию биометрических данных.

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Но программа Ukraine Extension Scheme не является путём для получения статуса резидента. Вы не сможете учесть любое время, проведенное в Великобритании по этой визе, в срок, необходимый для получения бессрочного вида на жительство в Великобритании в будущем, – отмечает эмиграционный адвокат Юрий Лысенко.

Если у вас не было разрешения на пребывание в Великобритании до 1 января 2022 года, большая вероятность, что вам откажут в программе Ukraine Extension Scheme.

Кто может подать заявку на Ukraine Extension Scheme:

Граждане Украины (или ближайшие родственники гражданина Украины).

(или ближайшие родственники гражданина Украины). Люди с разрешением на пребывание в Великобритании по состоянию на 18 марта 2022 года (например, имея студенческую или визу сезонного работника).

по состоянию на 18 марта 2022 года (например, имея студенческую или визу сезонного работника). Украинцы, ранее имевшие разрешение на пребывание в Великобритании, но срок действия истек 1 января 2022 или после этой даты.

Процесс подачи заявки:

Заполните заявку онлайн по ссылке на сайте GOV.UK.

по ссылке на сайте GOV.UK. Загрузите необходимые документы.

Предоставьте биометрическую информацию в визовом центре.

Необходимые документы для подачи заявки:

Действительный загранпаспорт (или другой документ, удостоверяющий вашу личность).

(или другой документ, удостоверяющий вашу личность). Действительное разрешение или просроченное разрешение на пребывание в Великобритании (биометрический вид на жительство; виза или виньетка в вашем паспорте; документ, выданный МВД Великобритании, подтверждающий разрешение на въезд в Великобританию и проживание в этой стране).

(биометрический вид на жительство; виза или виньетка в вашем паспорте; документ, выданный МВД Великобритании, подтверждающий разрешение на въезд в Великобританию и проживание в этой стране). Подтверждение родственных отношений для ближайших родственников граждан Украины.

"Сегодня" рассказывали, что не так с программой Uniting for Ukraine для украинцев в США.