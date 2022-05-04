Эмиграция в Великобританию: минусы новой программы Ukraine Extension Scheme и как она работает

Третьего мая анонсировали третью программу для украинцев в Великобритании – Ukraine Extension Scheme (схема для продолжения пребывания украинцев в стране). О требованиях, процессе подачи заявки и недостатках, рассказал эмиграционный адвокат Юрий Лысенко Instagram.
Важное о Ukraine Extension Scheme
Программа Ukraine Extension Scheme предусматривает официальное проживание в Великобритании до 3 лет. Учитывая трудоустройство, обучение и получение от государства финансовой помощи. Подача заявки бесплатная: не нужно платить за медицинский взнос и регистрацию биометрических данных.
Но программа Ukraine Extension Scheme не является путём для получения статуса резидента. Вы не сможете учесть любое время, проведенное в Великобритании по этой визе, в срок, необходимый для получения бессрочного вида на жительство в Великобритании в будущем, – отмечает эмиграционный адвокат Юрий Лысенко.
Если у вас не было разрешения на пребывание в Великобритании до 1 января 2022 года, большая вероятность, что вам откажут в программе Ukraine Extension Scheme.
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Кто может подать заявку на Ukraine Extension Scheme:
- Граждане Украины (или ближайшие родственники гражданина Украины).
- Люди с разрешением на пребывание в Великобритании по состоянию на 18 марта 2022 года (например, имея студенческую или визу сезонного работника).
- Украинцы, ранее имевшие разрешение на пребывание в Великобритании, но срок действия истек 1 января 2022 или после этой даты.
Процесс подачи заявки:
- Заполните заявку онлайн по ссылке на сайте GOV.UK.
- Загрузите необходимые документы.
- Предоставьте биометрическую информацию в визовом центре.
Необходимые документы для подачи заявки:
- Действительный загранпаспорт (или другой документ, удостоверяющий вашу личность).
- Действительное разрешение или просроченное разрешение на пребывание в Великобритании (биометрический вид на жительство; виза или виньетка в вашем паспорте; документ, выданный МВД Великобритании, подтверждающий разрешение на въезд в Великобританию и проживание в этой стране).
- Подтверждение родственных отношений для ближайших родственников граждан Украины.
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