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Эмиграция в Великобританию: минусы новой программы Ukraine Extension Scheme и как она работает

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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4 мая, 17:29
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Программа Ukraine Extension Scheme предусматривает официальное проживание в Великобритании до 3 лет, но схема не является аргументом для получения статуса резидента в будущем
Эмиграция в Великобританию
Эмиграция в Великобританию / Фото: pexels.com

Третьего мая анонсировали третью программу для украинцев в Великобритании – Ukraine Extension Scheme (схема для продолжения пребывания украинцев в стране). О требованиях, процессе подачи заявки и недостатках, рассказал эмиграционный адвокат Юрий Лысенко Instagram.

Важное о Ukraine Extension Scheme

Программа Ukraine Extension Scheme предусматривает официальное проживание в Великобритании до 3 лет. Учитывая трудоустройство, обучение и получение от государства финансовой помощи. Подача заявки бесплатная: не нужно платить за медицинский взнос и регистрацию биометрических данных.

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Но программа Ukraine Extension Scheme не является путём для получения статуса резидента. Вы не сможете учесть любое время, проведенное в Великобритании по этой визе, в срок, необходимый для получения бессрочного вида на жительство в Великобритании в будущем, – отмечает эмиграционный адвокат Юрий Лысенко.

Если у вас не было разрешения на пребывание в Великобритании до 1 января 2022 года, большая вероятность, что вам откажут в программе Ukraine Extension Scheme.

Кто может подать заявку на Ukraine Extension Scheme:

  • Граждане Украины (или ближайшие родственники гражданина Украины).
  • Люди с разрешением на пребывание в Великобритании по состоянию на 18 марта 2022 года (например, имея студенческую или визу сезонного работника).
  • Украинцы, ранее имевшие разрешение на пребывание в Великобритании, но срок действия истек 1 января 2022 или после этой даты.

Процесс подачи заявки:

  • Заполните заявку онлайн по ссылке на сайте GOV.UK.
  • Загрузите необходимые документы.
  • Предоставьте биометрическую информацию в визовом центре.

Необходимые документы для подачи заявки:

  • Действительный загранпаспорт (или другой документ, удостоверяющий вашу личность).
  • Действительное разрешение или просроченное разрешение на пребывание в Великобритании (биометрический вид на жительство; виза или виньетка в вашем паспорте; документ, выданный МВД Великобритании, подтверждающий разрешение на въезд в Великобританию и проживание в этой стране).
  • Подтверждение родственных отношений для ближайших родственников граждан Украины.

"Сегодня" рассказывали, что не так с программой Uniting for Ukraine для украинцев в США.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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