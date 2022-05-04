Еміграція до Великої Британії: мінуси нової програми Ukraine Extension Scheme та як вона працює

Програма Ukraine Extension Scheme передбачає офіційне проживання у Великій Британії до 3 років, але схема не є аргументом для отримання статусу резидента в майбутньому

Еміграція до Великої Британії / Фото: pexels.com

Третього травня анонсували третю програму для українців у Великій Британії – Ukraine Extension Scheme (схема для продовження перебування українців у країні). Про вимоги, процес подачі заявки та недоліки, розповів еміграційний адвокат Юрій Лисенко в Instagram.

Важливе про Ukraine Extension Scheme

Програма Ukraine Extension Scheme передбачає офіційне проживання у Великій Британії до 3 років. Враховуючи працевлаштування, навчання та отримання від держави фінансової допомоги. Подача заявки безоплатна: непотрібно сплачувати медичний внесок та за реєстрацію біометричних даних.

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Але програма Ukraine Extension Scheme не є шляхом для отримання статусу резидента. Ви не зможете зарахувати будь-який час, проведений у Великій Британії за цією візою, у термін, необхідний для отримання безстрокового дозволу на проживання у Великій Британії в майбутньому, – зауважує еміграційний адвокат Юрій Лисенко.

Якщо у вас не було дозволу на перебування у Великій Британії до 1 січня 2022 року, велика ймовірність, що вам відмовляють в програмі Ukraine Extension Scheme.

Хто може подати заявку на Ukraine Extension Scheme:

Громадяни України (або найближчі родичі громадянина України).

(або найближчі родичі громадянина України). Люди з дозволом на перебування у Великій Британії станом на 18 березня 2022 року (наприклад, маючи студентську чи візу сезонного працівника).

станом на 18 березня 2022 року (наприклад, маючи студентську чи візу сезонного працівника). Українці, які раніше мали дозвіл на перебування у Великій Британії, але його термін дії закінчився 1 січня 2022 року або після цієї дати.

Процес подачі заявки:

Заповніть заявку онлайн за посиланням на сайті GOV.UK.

за посиланням на сайті GOV.UK. Завантажте необхідні документи .

. Надайте біометричну інформацію у візовому центрі.

Необхідні документи для подачі заявки:

Дійсний закордонний паспорт (або інший документ, який засвідчує вашу особу).

(або інший документ, який засвідчує вашу особу). Дійсний дозвіл або прострочений дозвіл на перебування у Великій Британії (біометрична посвідка на проживання; віза або віньєтка у вашому паспорті; документ, виданий МВС Великої Британії, що підтверджує дозвіл на в’їзд у Велику Британію та проживання у цій країні).

(біометрична посвідка на проживання; віза або віньєтка у вашому паспорті; документ, виданий МВС Великої Британії, що підтверджує дозвіл на в’їзд у Велику Британію та проживання у цій країні). Підтвердження родинних відносин для найближчих родичів громадян України.

"Сьогодні" розповідали, що не так з програмою Uniting for Ukraine для українців у США.