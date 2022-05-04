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Еміграція до Великої Британії: мінуси нової програми Ukraine Extension Scheme та як вона працює

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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4 травня, 17:29
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Програма Ukraine Extension Scheme передбачає офіційне проживання у Великій Британії до 3 років, але схема не є аргументом для отримання статусу резидента в майбутньому
Еміграція до Великої Британії
Еміграція до Великої Британії / Фото: pexels.com

Третього травня анонсували третю програму для українців у Великій Британії – Ukraine Extension Scheme (схема для продовження перебування українців у країні). Про вимоги, процес подачі заявки та недоліки, розповів еміграційний адвокат Юрій Лисенко в Instagram.

Важливе про Ukraine Extension Scheme

Програма Ukraine Extension Scheme передбачає офіційне проживання у Великій Британії до 3 років. Враховуючи працевлаштування, навчання та отримання від держави фінансової допомоги. Подача заявки безоплатна: непотрібно сплачувати медичний внесок та за реєстрацію біометричних даних.

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Але програма Ukraine Extension Scheme не є шляхом для отримання статусу резидента. Ви не зможете зарахувати будь-який час, проведений у Великій Британії за цією візою, у термін, необхідний для отримання безстрокового дозволу на проживання у Великій Британії в майбутньому, – зауважує еміграційний адвокат Юрій Лисенко.

Якщо у вас не було дозволу на перебування у Великій Британії до 1 січня 2022 року, велика ймовірність, що вам відмовляють в програмі Ukraine Extension Scheme.

Хто може подати заявку на Ukraine Extension Scheme:

  • Громадяни України (або найближчі родичі громадянина України).
  • Люди з дозволом на перебування у Великій Британії станом на 18 березня 2022 року (наприклад, маючи студентську чи візу сезонного працівника).
  • Українці, які раніше мали дозвіл на перебування у Великій Британії, але його термін дії закінчився 1 січня 2022 року або після цієї дати.

Процес подачі заявки:

  • Заповніть заявку онлайн за посиланням на сайті GOV.UK.
  • Завантажте необхідні документи.
  • Надайте біометричну інформацію у візовому центрі.

Необхідні документи для подачі заявки:

  • Дійсний закордонний паспорт (або інший документ, який засвідчує вашу особу).
  • Дійсний дозвіл або прострочений дозвіл на перебування у Великій Британії (біометрична посвідка на проживання; віза або віньєтка у вашому паспорті; документ, виданий МВС Великої Британії, що підтверджує дозвіл на в’їзд у Велику Британію та проживання у цій країні).
  • Підтвердження родинних відносин для найближчих родичів громадян України.

"Сьогодні" розповідали, що не так з програмою Uniting for Ukraine для українців у США.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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