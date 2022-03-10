Как помочь ребенку, который потерялся – инструкция и действия

Такая ситуация – огромный стресс для всех членов семьи, особенно в это сложное время, когда может произойти абсолютно все

Что делать, если потерялся ребенок - инструкция для граждан и волонтеров / Фото: pixabay.com

Опрос населения говорит, что в Украине резко усилилась вера в победу над Россией, но пока этого не произошло, нам и нашим детям все еще нужно быть предельно осторожными. В военное время в любой семье может произойти всякое и даже самое худшее, поэтому рассказываем, как вести себя в случае, если видите потерявшегося ребенка, а также, что делать, чтобы подобной ситуации не произошло.

Что делать, если видите маленького ребенка без родителей

Убедитесь, что он действительно без родителей. Они могли куда-то отойти. Спросите у окружающих, не видел ли кто, с кем был этот ребенок.

Спросите у ребенка, где его родители или другие взрослые, которые его сопровождали, когда он их видел последний раз.

Отведите ребенка в безопасное место: зал ожиданий, комнату милиции, волонтерский центр. Но не сильно далеко на случай, если его родители вскоре найдутся.

Позвоните 102 или обратитесь к представителям местной власти, рассказав им обо всем, что вам удалось узнать о ребенке.

Что делать, если видите маленького ребенка без родителей / Фото: t.me/u_now

Реклама

Что делать, чтобы ребенок не потерялся

Расскажите ребенку, что ему нужно делать, если он потерялся. Придумайте на этот случай свой личный план.

Определите место, где вы обязательно должны встретиться, если потеряете друг друга.

Если ребенок слишком маленький, чтобы запоминать такие детали и даже внятно говорить, тогда сделайте ему нашивки на одежду, шапку или штаны, а также положите письмо в карман. Там сообщите, как его зовут, где он живет и экстренные номера.

Включите на телефоне или на смарт-часах ребенка геолокацию.

Что делать, чтобы ребенок не потерялся / Фото: t.me/u_now

Напомним, что делать, если не работает линия 102, куда звонить – контакты по всем регионам Украины.

Также читайте, как развлечь ребенка в укрытии или дома – 6 идей для досуга.