Як допомогти дитині, яка загубилася – інструкція та дії

Опитування населення показало, що в Україні різко посилилася віра у перемогу над Росією, але поки цього не сталося, нам і нашим дітям ще потрібно бути дуже обережними. У воєнний час у будь-якій сім'ї може статися всяке і навіть найгірше, тому розповідаємо, як поводитися у випадку, якщо бачите дитину, яка загубилася, а також, що робити, щоб подібної ситуації не сталося.
Що робити, якщо бачите маленьку дитину без батьків
- Переконайтеся, що вона справді без батьків. Вони могли кудись відійти. Запитайте в оточуючих, чи не бачив хто, з ким була ця дитина.
- Запитайте у дитини, де її батьки або інші дорослі, які її супроводжували, коли вона їх бачила востаннє.
- Відведіть дитину у безпечне місце: зал очікувань, кімнату міліції, волонтерський центр. Але не далеко на випадок, якщо її батьки незабаром знайдуться.
- Зателефонуйте або зверніться до представників місцевої влади, розповівши їм про все, що вам вдалося дізнатися про дитину.
Що робити, щоб дитина не загубилася
- Розкажіть дитині, що їй потрібно робити, якщо вона загубилася. Придумайте на цей випадок свій особистий план.
- Визначте місце, де ви обов'язково маєте зустрітися, якщо втратите один одного.
- Якщо дитина занадто маленька, щоб запам'ятовувати такі деталі і навіть чітко говорити, тоді зробіть їй нашивки на одяг, шапку або штани, а також покладіть листа в кишеню. Там повідомте, як її звуть, де вона живе та екстрені номери.
- Увімкніть на телефоні або на смарт-годиннику дитини геолокацію.
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