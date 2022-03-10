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Як допомогти дитині, яка загубилася – інструкція та дії

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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10 березня, 17:43
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Така ситуація – величезний стрес для всіх членів сім'ї, особливо у цей складний час, коли може статися абсолютно все
Що робити, якщо загубилася дитина - інструкція для громадян та волонтерів
Що робити, якщо загубилася дитина - інструкція для громадян та волонтерів / Фото: pixabay.com

Опитування населення показало, що в Україні різко посилилася віра у перемогу над Росією, але поки цього не сталося, нам і нашим дітям ще потрібно бути дуже обережними. У воєнний час у будь-якій сім'ї може статися всяке і навіть найгірше, тому розповідаємо, як поводитися у випадку, якщо бачите дитину, яка загубилася, а також, що робити, щоб подібної ситуації не сталося.

Що робити, якщо бачите маленьку дитину без батьків

  • Переконайтеся, що вона справді без батьків. Вони могли кудись відійти. Запитайте в оточуючих, чи не бачив хто, з ким була ця дитина.
  • Запитайте у дитини, де її батьки або інші дорослі, які її супроводжували, коли вона їх бачила востаннє.
  • Відведіть дитину у безпечне місце: зал очікувань, кімнату міліції, волонтерський центр. Але не далеко на випадок, якщо її батьки незабаром знайдуться.
  • Зателефонуйте або зверніться до представників місцевої влади, розповівши їм про все, що вам вдалося дізнатися про дитину.

Що робити, якщо бачите маленьку дитину без батьків
Що робити, якщо бачите маленьку дитину без батьків / Фото: t.me/u_now

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Що робити, щоб дитина не загубилася

  • Розкажіть дитині, що їй потрібно робити, якщо вона загубилася. Придумайте на цей випадок свій особистий план.
  • Визначте місце, де ви обов'язково маєте зустрітися, якщо втратите один одного.
  • Якщо дитина занадто маленька, щоб запам'ятовувати такі деталі і навіть чітко говорити, тоді зробіть їй нашивки на одяг, шапку або штани, а також покладіть листа в кишеню. Там повідомте, як її звуть, де вона живе та екстрені номери.
  • Увімкніть на телефоні або на смарт-годиннику дитини геолокацію.

Що робити, щоб дитина не загубилася
Що робити, щоб дитина не загубилася / Фото: t.me/u_now

Нагадаємо, що робити, якщо не працює лінія 102, куди телефонувати – контакти по всіх регіонах України.

Також читайте, як розважити дитину в укритті чи вдома – 6 ідей для дозвілля.

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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