Воспользоваться билетом можно с 14 мая по 15 июня, а лететь придется из 5 конкретных стран

Бесплатно от Wizz Air: украинцы получат 10 тыс. билетов в Великобританию / Фото: wizzair.com

В марте Wizz Air сделала бесплатными 100 тыс. авиабилетов для украинцев, которые переезжали из-за агрессии РФ. Новый сюрприз от компании – безвозмездные 10 тыс. билетов для беженцев, летящих в Великобританию по программе Homes for Ukraine. Об этом сообщили на странице авиакомпании в Facebook.

Бесплатные билеты Wizz Air доступны на 61 авиамаршруте из Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии в Великобританию.

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Переселенцам будет предоставлено одно место с ручной кладью, а еще есть возможность зарегистрировать багаж до 32 кг.

Программа действует с 14 мая, а воспользоваться билетами можно до 15 июня 2022 года. Бронируйте бесплатные билеты от Wizz Air по ссылке.

Инициатива реализована при поддержке некоммерческих организаций Choose Love, The Shapiro Foundation, The Steve Morgan Foundation и USPUK.

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Недавно мы рассказывали, как получить бесплатный авиабилет в Канаду украинцам – основное требование.