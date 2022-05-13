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Безоплатно від Wizz Air: українці отримають 10 тис. квитків до Великої Британії

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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13 травня, 18:17
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Скористатися квитком можна з 14 травня до 15 червня, а летіти прийдеться з 5 конкретних країн
Безоплатно від Wizz Air: українці отримають 10 тис. квитків до Великої Британії
Безоплатно від Wizz Air: українці отримають 10 тис. квитків до Великої Британії

У березні Wizz Air зробила безоплатними 100 тис. авіаквитків для українців, які переїжджали через агресію РФ. Новий сюрприз від компанії – безоплатні 10 тис. квитків для біженців, які летять до Великої Британії за програмою Homes for Ukraine. Про це повідомили на сторінці авіакомпанії в Facebook.

Безоплатні квитки Wizz Air доступні на 61 авіамаршруті з Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини до Великої Британії.

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Переселенцям буде надано одне місце з ручною поклажею, а ще є можливість зареєструвати багаж до 32 кг.

Програма діє з 14 травня, а скористатися квитками можна до 15 червня 2022 року. Бронюйте безоплатні квитки від Wizz Air за посиланням.

Ініціатива реалізована за підтримки некомерційних організацій Choose Love, The Shapiro Foundation, The Steve Morgan Foundation та USPUK.

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Нещодавно ми розповідали, як отримати безоплатний авіаквиток до Канади українцям – основна вимога.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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