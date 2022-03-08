Праздник 2022 года навсегда войдет в историю, где тюльпанами и драгоценностями в подарок не удивить, ведь ценности другие

8 Марта в Украине до и во время войны - жестокие реалии "празднования"

Международный женский день официально отмечают 8 марта. Но в 2022-м украинки не оденут любимое платье, чтобы отпраздновать его с любимым. Он один из ВСУ и 13-й день подряд воюет, а она – ночует в бомбоубежище и мечтает увидеть его снова. Война России против Украины изменила сюжет традиционного 8 Марта. "Сегодня" в 5 карточках покажут реалии "празднования" с новыми ценностями, привычками и жестокой рутиной на пути к победе.

Спойлер: одного украинские женщины в подарок хотят больше всего. И, нет, это не драгоценности от Cartier.

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Вместо макияжа – усталость и раны

Многие женщины находятся в "горячих" точках, где оккупанты не жалеют никого. Несмотря на это, их отваге и храбрости позавидует каждый. На 8 Марта им косметика не нужна: смоки айс заменили темные круги под глазами и бесстрашный взгляд. А макияж, который вызовет эффект "Воу", но с дополнением "Это счастье – ты жива!" – ранение на лице после агрессии РФ.

На втором фото Юлия Матвиенко из Чернигова. В ее дом попала авиабомба, пока она сидела в коридоре с тремя детьми. Дом разрушен, она и дети в норме.

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В подарок не ценные, а бесценные вещи

Когда-то она хотела колечко от Cartier и букет из 101 тюльпана на 8 Марта. Сегодня ее не удивит в подарок Ferrari. Ценности во время войны изменились: материальное – стало незначительным, а человеческое – превыше всего. Она все отдаст, чтобы увидеть с утра смс от любимого "Я жив. Оккупант пошел перспективным путем в направлении корабля".

На праздничный ужин не устрицы, а паляниця

Вечер 8 Марта в условиях войны – это не чтение меню, а просмотр новостей. Не слушание музыки, потому что есть одна "мелодия", которая играет каждый вечер и одновременно напоминает, что ВСУ готовы спасать Украину. Это звук воздушной тревоги. Ресторан заменило родное бомбоубежище, где всегда найдется хлеб и люди, которые готовые поддержать и приготовить российским гостям горяченького "Молотова".

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Хорошие новости 8 Марта – не о празднике, а о реальной смерти путина

Предыдущие 11 месяцев ее настроение улучшалось от мысли об ужине в модном ресторане, где столик нужно бронировать за месяц. В этом году 8 Марта в ее чек-листе одно желание – увидеть новость с заголовком "путин умер!". Все ее "хочу" сегодня касаются войны и мирного неба над Украиной.

Просмотр премьерных фильмов 8 Марта – не в кинотеатре, а в телефоне

Классическое 8 Марта до войны – это поужинать в ресторане и пойти в кинотеатр. Сегодня единственное кино, которое хочет увидеть каждая женщина – обращение Владимира Зеленского, который заверит в завтрашнем дне и позиции Украины бороться до конца. Следующий сеанс – с Виталием Кимом, который шутками поднимет настроение каждому. И, конечно, обращения Алексея Арестовича, которые действуют лучше успокоительных.

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