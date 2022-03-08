Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ Паралимпиада 2022 Паралимпиада 2022 ☢ Атака на ЗАЭС 🇪🇺 Украина в ЕС
Поиск на segodnya.ua

Где найти убежище

Что делать при обстреле

Медицинская помощь

Тревожный чемодан

Советы безопасности

Мотивация жить
СЕГОДНЯ Lifestyle No Stress

8 Марта в Украине до и во время войны – жестокие реалии "празднования"

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
8 марта, 11:25
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Праздник 2022 года навсегда войдет в историю, где тюльпанами и драгоценностями в подарок не удивить, ведь ценности другие
8 Марта в Украине до и во время войны - жестокие реалии "празднования"
8 Марта в Украине до и во время войны - жестокие реалии "празднования"

Международный женский день официально отмечают 8 марта. Но в 2022-м украинки не оденут любимое платье, чтобы отпраздновать его с любимым. Он один из ВСУ и 13-й день подряд воюет, а она – ночует в бомбоубежище и мечтает увидеть его снова. Война России против Украины изменила сюжет традиционного 8 Марта. "Сегодня" в 5 карточках покажут реалии "празднования" с новыми ценностями, привычками и жестокой рутиной на пути к победе.

Спойлер: одного украинские женщины в подарок хотят больше всего. И, нет, это не драгоценности от Cartier.

Реклама

Вместо макияжа – усталость и раны

Многие женщины находятся в "горячих" точках, где оккупанты не жалеют никого. Несмотря на это, их отваге и храбрости позавидует каждый. На 8 Марта им косметика не нужна: смоки айс заменили темные круги под глазами и бесстрашный взгляд. А макияж, который вызовет эффект "Воу", но с дополнением "Это счастье – ты жива!" – ранение на лице после агрессии РФ.

На втором фото Юлия Матвиенко из Чернигова. В ее дом попала авиабомба, пока она сидела в коридоре с тремя детьми. Дом разрушен, она и дети в норме.

Реклама

В подарок не ценные, а бесценные вещи

Когда-то она хотела колечко от Cartier и букет из 101 тюльпана на 8 Марта. Сегодня ее не удивит в подарок Ferrari. Ценности во время войны изменились: материальное – стало незначительным, а человеческое – превыше всего. Она все отдаст, чтобы увидеть с утра смс от любимого "Я жив. Оккупант пошел перспективным путем в направлении корабля".

На праздничный ужин не устрицы, а паляниця

Вечер 8 Марта в условиях войны – это не чтение меню, а просмотр новостей. Не слушание музыки, потому что есть одна "мелодия", которая играет каждый вечер и одновременно напоминает, что ВСУ готовы спасать Украину. Это звук воздушной тревоги. Ресторан заменило родное бомбоубежище, где всегда найдется хлеб и люди, которые готовые поддержать и приготовить российским гостям горяченького "Молотова".

Реклама

Хорошие новости 8 Марта – не о празднике, а о реальной смерти путина

Предыдущие 11 месяцев ее настроение улучшалось от мысли об ужине в модном ресторане, где столик нужно бронировать за месяц. В этом году 8 Марта в ее чек-листе одно желание – увидеть новость с заголовком "путин умер!". Все ее "хочу" сегодня касаются войны и мирного неба над Украиной.

Просмотр премьерных фильмов 8 Марта – не в кинотеатре, а в телефоне

Классическое 8 Марта до войны – это поужинать в ресторане и пойти в кинотеатр. Сегодня единственное кино, которое хочет увидеть каждая женщина – обращение Владимира Зеленского, который заверит в завтрашнем дне и позиции Украины бороться до конца. Следующий сеанс – с Виталием Кимом, который шутками поднимет настроение каждому. И, конечно, обращения Алексея Арестовича, которые действуют лучше успокоительных.

Читайте также:

8 Марта – как день борьбы за права женщин стал "праздником весны и любви".

Как получить помощь психотерапевта бесплатно – список специалистов.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
#пишаюсяЗСУ
Война глазами детей
Власюк Анна, 17 лет. Житомир
Власюк Анна, 17 лет. Житомир
Пивень Надежда, 13 лет. Днепр
Пивень Надежда, 13 лет. Днепр
Лещенко Иван, 6 лет. Киев
Лещенко Иван, 6 лет. Киев
Мирошниченко Вика, 9 лет. Драбов
Мирошниченко Вика, 9 лет. Драбов
Соломаха Марк, 7 лет. Борисполь
Соломаха Марк, 7 лет. Борисполь
1 /2
#дякуюЗСУ
Наши ангелы-хранители

Подполковник Матуляк Геннадий Васильевич. Во время боя за Гостомель, рискуя жизнью, прикрыл боевых товарищей и уничтожил скопление техники противника. Получил звание Герой Украины с вручением ордена “Золотая Звезда”. Посмертно.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Генерал-лейтенант Содоль Юрий. Командующий Морской пехоты. В боях за Волноваху спас сотни украинских бойцов от оцепления, организовал успешное контрнаступление, вывел людей из-под удара врага, за что получил звание Герой Украины. Защищает родной Мариуполь.
Слава Україні!
Потеря
Совет на сегодня
Как пережить смерть близкого
Читать
Женские истории
Невероятные победы над болезнью
Не сдавайся!
Фото дня
Должен увидеть каждый
Смотреть!
Онлайн-консультация врача
45 экспертов
Контакты
Eurovision Song Contest Radio🎶
Самые популярные песни «Евровидения»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Онлайн-карта
Продуктовые магазины
Посетить
Стоит знать
Как вести себя на блокпостах
Советы министра
Читать

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять