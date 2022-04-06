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Жириновский умер во второй раз! В Instagram и Facebook "вирусятся" новые мемы о политике

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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6 апреля, 21:09
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Политик таки умер – новая порция мемов не заставила себя ждать
Официально! Владимир Жириновский умер
Официально! Владимир Жириновский умер / Фото: Инстаграм

Российский политик Владимир Жириновский во второй раз умер. Это произошло 6 апреля. Почему "во второй раз"? О первой смерти сообщили русские СМИ еще 25 марта, но она оказалась фейковой. Два случая вдохновили Сеть на создание мемов. "Сегодня" покажут новую порцию самых смешных шуток о смерти Жириновского.

Мемы о Жириновском
Мемы о Жириновском / Фото: скриншот

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Мемы о Жириновском
Мемы о Жириновском / Фото: Инстаграм

Мемы о Жириновском
Мемы о Жириновском / Фото: скриншот

Мемы о Жириновском
Мемы о Жириновском / Фото: скриншот

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Мемы о Жириновском
Мемы о Жириновском / Фото: Инстаграм

Мемы о Жириновском
Мемы о Жириновском / Фото: Инстаграм

Мемы о Жириновском
Мемы о Жириновском / Фото: Инстаграм

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Мемы о Жириновском
Мемы о Жириновском / Фото: скриншот

Если надоело бояться и нужно срочно поднять настроение (а не давление), рекомендуем Telegram-канал Валерьянка Арестовича.

Смотрите также мемы о Виталии Киме – краша Украины, которые зарядят позитивом на весь день.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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