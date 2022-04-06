Жириновский умер во второй раз! В Instagram и Facebook "вирусятся" новые мемы о политике

Политик таки умер – новая порция мемов не заставила себя ждать

Официально! Владимир Жириновский умер / Фото: Инстаграм

Российский политик Владимир Жириновский во второй раз умер. Это произошло 6 апреля. Почему "во второй раз"? О первой смерти сообщили русские СМИ еще 25 марта, но она оказалась фейковой. Два случая вдохновили Сеть на создание мемов. "Сегодня" покажут новую порцию самых смешных шуток о смерти Жириновского.

Мемы о Жириновском / Фото: скриншот

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Мемы о Жириновском / Фото: Инстаграм

Мемы о Жириновском / Фото: скриншот

Мемы о Жириновском / Фото: скриншот

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Мемы о Жириновском / Фото: Инстаграм

Мемы о Жириновском / Фото: Инстаграм

Мемы о Жириновском / Фото: Инстаграм

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Мемы о Жириновском / Фото: скриншот

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