Жириновский умер во второй раз! В Instagram и Facebook "вирусятся" новые мемы о политике

Российский политик Владимир Жириновский во второй раз умер. Это произошло 6 апреля. Почему "во второй раз"? О первой смерти сообщили русские СМИ еще 25 марта, но она оказалась фейковой. Два случая вдохновили Сеть на создание мемов. "Сегодня" покажут новую порцию самых смешных шуток о смерти Жириновского.
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