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Жириновський помер вдруге! В Instagram та Facebook "вірусяться" нові меми про політика

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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6 квітня, 21:09
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Політик таки помер – тож нова порція мемів не заставила себе чекати
Офіційно! Володимир Жириновський помер
Офіційно! Володимир Жириновський помер / Фото: Инстаграм

Російський політик Володимир Жириновський вдруге помер. Це трапилося 6 квітня. Чому "вдруге"? Про першу смерть повідомили російські ЗМІ ще 25 березня, але вона виявилася фейковою. Два випадки надихнули Мережу на створення мемів. "Сьогодні" покажуть нову порцію найсмішніших жартів про смерть Жириновського.

Меми про Жириновського
Меми про Жириновського / Фото: скріншот

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Меми про Жириновського
Меми про Жириновського / Фото: Инстаграм

Мемы о Жириновском
Мемы о Жириновском / Фото: скріншот

Меми про Жириновського
Меми про Жириновського / Фото: скріншот

Реклама

Меми про Жириновського
Меми про Жириновського / Фото: Инстаграм

Меми про Жириновського
Меми про Жириновського / Фото: Инстаграм

Меми про Жириновського
Меми про Жириновського / Фото: Инстаграм

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Меми про Жириновського
Меми про Жириновського / Фото: скріншот

Якщо набридло боятися та потрібно терміново підняти настрій (а не тиск), рекомендуємо телеграм-канал Валерьянка АРЕСТОВИЧА.

Дивіться також меми про Віталія Кіма – краша України, які зарядять позитивом на весь день.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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