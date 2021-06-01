Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Женщина держит в доме 226-килограммового кабана: Решила дать ему шанс на счастливую жизнь

Сегодня, 10:40

Год назад ветеринары посоветовали Челси Вининг из США сделать животному эвтаназию и утверждали, что поросенок не проживет дольше недели

Американка Челси Вининг держит в своем доме кабана Флоппи
Американка Челси Вининг держит в своем доме кабана Флоппи
Фото: instagram.com/floppythepig

Самые популярные домашние животные – это, конечно же, кошки и собаки. Но бывают и очень экзотические случаи: люди заводят кроликов, змей, пауков, птиц и даже свиней… и держат их в своем доме.

Своей необычной историей поделилась Челси Вининг из Западной Вирджинии (США). Американка вместе с мужем вырастила огромного кабана по кличке Флоппи.

Флоппи в своей комнате
Флоппи в своей комнате
Фото: instagram.com/floppythepig

Флоппи родился 18 января 2020 года с синдромом Shaken Baby – у него бесконтрольно тряслась голова. Ветеринары посоветовали сделать поросенку эвтаназию и утверждали, что он не проживет дольше недели.

Таким поросенок был год назад
Таким поросенок был год назад
Фото: instagram.com/floppythepig

Однако Челси Вининг решила дать ему шанс на счастливую жизнь – "хотя бы на короткое время".

"Мы с мужем забрали его в дом и кормили из бутылочки каждые три часа, – рассказывает Челси в интервью развлекательному порталу Bored Panda. – Прошло уже больше года, и он процветает. Сейчас у Флоппи даже есть своя отдельная комната".

Хозяева кормили Флоппи из бутылочки каждые три часа
Хозяева кормили Флоппи из бутылочки каждые три часа
Фото: instagram.com/floppythepig

По словам хозяйки, животное весит около 500 фунтов (226 кг).

Флоппи очень милый и приветливый
Флоппи очень милый и приветливый
Фото: instagram.com/floppythepig

"Флоппи – мягкий великан. Он очень любит, когда к нему приходят люди", – отметила Вининг.

Американка делится фотографиями со своим необычным домашним питомцем в Instagram.

Флоппи вместе с хозяйкой – Челси Вининг
Флоппи вместе с хозяйкой – Челси Вининг
Фото: instagram.com/floppythepig

Не так давно мы писали о не менее трогательной истории: поросята спасли лежащую на суше рыбу и столкнули ее в воду.

Читайте также:
Немцы вышли на протест из-за кабана, укравшего у нудиста ноутбук

Кроме этого, Life Сегодня сообщали о том, как дикий кабан ворвался в помещение одного из ресторанов, расположенных в северном пригороде Сеула. Инцидент произошел в городе Нанкин в провинции Цзянсу.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
фото США свинья кабан
Реклама

Новости партнеров

Причину самого опасного типа рака обнаружили ученые
Причину самого опасного типа рака обнаружили ученые
Неожиданно умер 15-летний внук юмориста Филимонова
Неожиданно умер 15-летний внук юмориста Филимонова
Раптово помер 15-річний онук гумориста Філімонова
Раптово помер 15-річний онук гумориста Філімонова
Актер Ди Каприо распродает свою недвижимость
Актер Ди Каприо распродает свою недвижимость

Популярные статьи

Сегодня, 10:10Фаново

День защиты детей: красивые поздравления и стихи

Сегодня, 09:30Events

Яркие открытки с первым днем лета: поздравления, проза, стихи и картинки

Сегодня, 06:50Психо

Гороскоп на сегодня 1 июня для всех знаков зодиака: Стрельцы, терпения вам!

Вчера, 18:17Психо

Что не нужно женщине обсуждать с мужчиной: три запретные темы

Вчера, 15:46Events

Ретроградные планеты-2021: точные даты и как они повлияют на нашу жизнь

Вчера, 13:47Звездно

Это медаль на моем теле: Анастасия Приходько объяснила, почему обвисшая грудь красивее "идеальной"

Вчера, 11:31Вкусно

Как вернуть свежесть лавашу и 10 рецептов с ним

Вчера, 11:02Звездно

Олег Филимонов о внезапной смерти 15-летнего внука: Мы предполагаем, что оторвался тромб

Вчера, 10:53Звездно

Наташа Королева в боди устроила откровенные танцы под украинскую песню

Вчера, 10:23Вкусно

Что приготовить из куриного филе на ужин – 5 оригинальных рецептов

Вчера, 06:55Психо

Гороскоп на сегодня 31 мая для всех знаков зодиака: Овны, ваше настроение будет меняться со скоростью света!

Вчера, 00:03Звездно

Олег Филимонов потерял внука (обновлено)

30 маяЗвездно

Выбрал одну, а пишет другой: Холостяка Тимати раскритиковали за его посты об Алисе Грабовой

30 маяЗдорово

Аллергия на солнце и пыльцу: как распознать и справиться

29 маяЗвездно

Холостяк Тимати в финале шоу выбрал Катю Сафарову

29 маяЗвездно

Мишина и Эллерт опровергли слухи о расставании, но признались, что ссорятся и мало видятся

Новости партнеров

Кто стареет раньше других, выяснили ученые
Кто стареет раньше других, выяснили ученые
Ученые нашли способ, как подавлять КОВИД в организме человека
Ученые нашли способ, как подавлять КОВИД в организме человека
Маша Ефросинина впервые показала себя в купальнике
Маша Ефросинина впервые показала себя в купальнике
Ученые развеяли миф о пользе молока и творога
Ученые развеяли миф о пользе молока и творога
Кейт Миддлтон удивила дешевым нарядом
Кейт Миддлтон удивила дешевым нарядом
Кто стареет раньше других, выяснили ученые
Кто стареет раньше других, выяснили ученые
Маша Єфросініна вперше показала себе в купальнику
Маша Єфросініна вперше показала себе в купальнику
Оладьи с яблоком и творогом: рецепт полезного десерта
Оладьи с яблоком и творогом: рецепт полезного десерта

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять