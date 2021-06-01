Жінка тримає у будинку 226-кілограмового кабана: Вирішила дати йому шанс на щасливе життя

Рік тому ветеринари порадили Челсі Вінінг з США зробити тварині евтаназію і стверджували, що порося не проживе більше тижня

Американка Челсі Вінінг тримає в своєму домі кабана Флоппі Фото: instagram.com/floppythepig

Найпопулярніші домашні тварини – це, звичайно ж, кішки та собаки. Але бувають і дуже екзотичні випадки: люди заводять кроликів, змій, павуків, птахів і навіть свиней... і тримають їх у своєму будинку.

Своєю незвичайною історією поділилася Челсі Вінінг із Західної Вірджинії (США). Американка разом з чоловіком виростила величезного кабана на прізвисько Флоппі.

Флоппі в своїй кімнаті Фото: instagram.com/floppythepig

Флоппі народився 18 січня 2020 року з синдромом Shaken Baby – у нього безконтрольно тряслась голова. Ветеринари порадили зробити поросяті евтаназію й стверджували, що він не проживе довше тижня.

Таким порося було рік тому Фото: instagram.com/floppythepig

Однак Челсі Вінінг вирішила дати йому шанс на щасливе життя – "хоча б на короткий час".

"Ми з чоловіком забрали його у хату і годували з пляшечки кожні три години, – розповідає Челсі в інтерв'ю розважальному порталу Bored Panda. – Минуло вже більше року, і він процвітає. Зараз у Флоппі навіть є своя окрема кімната".

Господарі годували Флоппі з пляшечки кожні три години Фото: instagram.com/floppythepig

За словами господині, тварина важить близько 500 фунтів (226 кг).

Флоппі дуже милий і привітний Фото: instagram.com/floppythepig

"Флоппі – м'який велетень. Він дуже любить, коли до нього приходять люди", – зазначила Вінінг.

Американка ділиться фотографіями зі своїм незвичайним домашнім вихованцем в Instagram.

Флоппі разом з хазяйкою – Челсі Вінінг Фото: instagram.com/floppythepig

Не так давно ми писали про не менш зворушливу історію: поросята врятували рибу, яка лежала на суші, і зіштовхнули її у воду.

Крім цього, Life Сьогодні повідомляли про те, як дикий кабан увірвався в приміщення одного з ресторанів, розташованих у північному передмісті Сеула. Інцидент стався в місті Нанкін у провінції Цзянсу.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися