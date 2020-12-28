Защита для снеговика: в Японии создали необычный чехол

Чтобы вода не вытекала, термочехол украсили специальной застежкой

Термочехол для снеговиков создали японские дизайнеры. Когда мир теплеет, изобретение – крайне актуальное. Одетого в термозащиту снеговика даже домой можно принести. Как он выгляди и работает – далее в материале.

Сюжет Ирины Каминской Видео: Сегодня

В комплекте термозащиты находится специальный лоток, который подстраивается под форму снеговика. Поэтому он может быть разной формы. А чтобы вода не вытекала, термочехол украсили специальной застежкой, которая не пропускает жидкость.

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