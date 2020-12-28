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Защита для снеговика: в Японии создали необычный чехол

Сегодня, 15:54

Чтобы вода не вытекала, термочехол украсили специальной застежкой

Термочехол для снеговиков создали японские дизайнеры. Когда мир теплеет, изобретение – крайне актуальное. Одетого в термозащиту снеговика даже домой можно принести. Как он выгляди и работает – далее в материале.

Сюжет Ирины Каминской
Видео: Сегодня

В комплекте термозащиты находится специальный лоток, который подстраивается под форму снеговика. Поэтому он может быть разной формы. А чтобы вода не вытекала, термочехол украсили специальной застежкой, которая не пропускает жидкость.

Тем временем мы выяснили, будет ли снег на Новый год. Прогноз погоды на 31 декабря по всей Украине. Тем временем народный синоптик Леонид Горбань по просьбе сайта "Сегодня" рассчитал эксклюзивный прогноз на новогоднюю ночь только для Киева. Его вердикт: мороз 2-3 градуса и небольшой снег, до 1 сантиметра.

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Источник: Сегодня
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