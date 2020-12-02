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Вслед за обелиском из Юты внезапно исчез загадочный румынский монолит (фото)

Сегодня, 11:17

Объект пропал так же неожиданно, как и появился

Неподалеку от румынского города Пьятра-Нямц пропал металлический обелиск высотой девять футов, появившийся там после исчезновения похожего объекта в американской пустыне Юта. Об этом сообщает газета Ziar Piatra Neamt.

"Если оставить в стороне теории заговора, то очевидно, что это рукотворные конструкции. После появления в СМИ эти объекты загадочно исчезли. Мы не знаем, был ли это вандализм. Возможно, предметы забрали их неизвестные создатели", – говорится в сообщении.

Фото: Ziar Piatra Neamt

По словам журналиста Роберт Иосуба из газеты Ziar Piatra Neamt, монолит в Румынии исчез так же тихо, как и появился. "Все, что осталось, это небольшая ямка, покрытая каменистой почвой", – заявил он в комментарии для Reuters.

Происхождение и последующее исчезновение обоих монолитов (из Юты и Пьятры-Нямц) остается загадкой. Однако если верить теории, опубликованной газетой New York Times, скульптура из Юты является работой американского художника Джона Маккракена.

К слову, статуи имеют некоторые отличия: румынский обелиск покрыт взаимосвязанными кругами, а обелиск из Юты гладкий – с зеркальным покрытием. Оба похожи на гигантскую плиту из культовой сцены из фильма Стэнли Кубрика 1968 года "2001: Космическая одиссея".

Любопытно, что инсайдеры изучили данные Google Earth и обнаружил, что монолит в штате Юта появился где-то между августом 2015 года и октябрем 2016 года.

Напомним, в пустыне отыскали тот самый засекреченный монолит, о котором говорил весь мир.

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Источник: ziarpiatraneamt.ro
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