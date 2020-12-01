Найден таинственный объект неизвестного происхождения. Похожий ранее напугал жителей США (фото)

На трехгранном металлическом монолите есть странные рисунки

На севере Румынии найден еще один таинственный объект, внешне напоминающий монолит из "Космической одиссеи 2001 года" режиссера Стэнли Кубрика. Он также очень похож на обнаруженный ранее обелиск в пустыне американского штата Юта.

Трехгранный металлический обелиск с затейливым рисунком на гранях появился 26 ноября в нескольких метрах от археологической достопримечательности – Петродавско-Дакийской крепости. Монумент находится на холме Батка Доамней в районе города Пьятра-Нямц и достигает в высоту четырех метров, пишет таблоид Daily Mail.

Власти Румынии не знают, кто отвечает за установку монолита. Чиновники начали изучать загадочное сооружение.

К слову, похожий обелиск из нержавеющей стали заметили 18 ноября в Юте, но, судя по спутниковым снимкам, он там находился как минимум с 2016 года.

Предполагается, что монолит установили художники (например, минималист Джон Маккракен) или фанаты "Космической одиссеи".

Кроме этого, в пустыне отыскали тот самый засекреченный монолит, о котором говорил весь мир.

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