Военный обменял государственную тайну на фото обнаженных женщин

Мужчину арестовали и обвиняют в шпионаже

42-летний индийский военный Сатьянараян Паливал обменял государственную тайну на серию обнаженных фотографий девушек из социальных сетей. Мужчину арестовали и обвиняют в шпионаже. Об этом сообщает CNBC TV.

Военный раскрыл гостайну в обмен на фото обнаженных женщин Фото: Unsplash

Правоохранители выяснили, что подозреваемый выдавал пакистанским спецслужбам данные о передвижении индийской армии. Чужеземные разведчики разговорили индийца, общаясь с ним от лица девушек. Они делились с мужчиной обнаженными фотографиями, а взамен выпрашивали у него секретную информацию.

Сатьянараян уже признался, что предал свою страну из-за "жадности к обнаженным фотографиям": он отправлял конфиденциальные данные, чтобы получить как можно больше эротических снимков и откровенных разговоров от собеседниц.

Местные правоохранительные органы не сообщили, откуда у индийца оказался доступ к гостайне.

Напомним, ранее обнаженные девушки чуть не спровоцировали аварию на ралли. Кроме этого, мы рассказывали о мошеннике, который знакомился с девушками под видом звезды спорта.

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