Військовий обміняв державну таємницю на фото оголених жінок

Чоловіка вже заарештували і звинувачують в шпигунстві

42-річний індійський військовий Сатьянараяна Палівал обміняв державну таємницю на серію оголених фотографій дівчат з соціальних мереж. Чоловіка вже заарештували і звинувачують у шпигунстві. Про це повідомляє CNBC TV.

Військовий розкрив держтаємницю в обмін на фото оголених жінок Фото: Unsplash

Правоохоронці з'ясували, що підозрюваний видавав пакистанським спецслужбам дані про пересування індійської армії. Чужоземні розвідники розговорили індійця, спілкуючись з ним від імені дівчат. Вони ділилися з чоловіком оголеними фотографіями, а натомість вивідували у нього секретну інформацію.

Сатьянараяна вже зізнався, що зрадив своїй країні через "жадібність до голих фотографій": він відправляв конфіденційні дані, щоб отримати якомога більше еротичних світлин і відвертих розмов від співрозмовниць.

Місцеві правоохоронні органи не повідомили, яким чином індієць отримав доступ до держтаємниці.

Нагадаємо, раніше оголені дівчата мало не спровокували аварію на ралі. Крім цього, ми розповідали про шахрая, який знайомився з дівчатами під виглядом зірки спорту.

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