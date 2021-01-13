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Водитель заехал на автомобиле в реку, следуя всем указаниям навигатора

Сегодня, 10:54

В темноте он не увидел воду

34-летний Сатиш Гуле из Индии заехал на автомобиле в воду, следуя всем указаниям навигатора Google Maps. Об этом сообщает издание The Indian Express.

В ночь на 10 января Гуле вез своего начальника, 42-летнего бизнесмена Гуру Шехара, и его друга на гору Калсубай. Мужчины планировали отправиться в поход. По дороге компания заблудилась и решила проложить маршрут в Google Maps, но это была фатальная ошибка.

"Там есть мост, который работает восемь месяцев в году. Но в течение четырех месяцев после сезона дождей вода с плотины выпускается, и мост уходит под воду, в это время по нему нельзя ездить", – поясняет ситуацию заместитель руководителя местной полиции Рахуль Мадне.

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Как уточнили правоохранители, местные жители знают, что мост находится под водой, поэтому избегают этого маршрута. В темноте неопытный водитель не увидел воду. Пассажиры смогли выбраться, а водителю спастись не удалось, поскольку он не умел плавать.

Отмечается, что Сатиш Гуле лишился работы из-за пандемии коронавируса, но бывший начальник пожалел его и предложил стать личным водителем.

Напомним, из-за ошибки навигатора террорист попал не в Виндзорский замок, а в паб. Кроме этого, мы делали подборку ТОП-25 самых необычных ДТП.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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