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Водій виконував усі вказівки навігатора і заїхав на автомобілі у річку

Сьогодні, 10:54

У темряві він не побачив воду

34-річний Сатиш Гулі з Індії заїхав на автомобілі у воду, дотримуючись всіх вказівок навігатора Google Maps. Про це повідомляє видання The Indian Express.

Вночі проти 10 січня Гулі віз свого начальника, 42-річного бізнесмена Гуру Шехара, та його друга на гору Калсубай. Чоловіки планували піти у похід. Дорогою компанія заблукала і вирішила прокласти маршрут в Google Maps, але це була фатальна помилка.

"Там є міст, що працює вісім місяців на рік. Але впродовж чотирьох місяців після сезону дощів воду з греблі спускають, і міст іде під воду. У цей час по ньому не можна їздити", – пояснює ситуацію заступник керівника місцевої поліції Рахуль Мадне.

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Як уточнили правоохоронці, місцеві жителі знають, що міст під водою, тому уникають цього маршруту. У темряві недосвідчений водій не побачив воду. Пасажирам вдалося вибратися, а водієві врятуватися не вдалося, оскільки він не вмів плавати.

Зазначається, що Сатиш Гулі втратив роботу через пандемію коронавірусу, але колишній начальник пошкодував його і запропонував стати особистим водієм.

Нагадаємо, через помилку навігатора терорист потрапив не у Віндзорський замок, а в паб. Також ми робили добірку ТОП-25 незвичайних ДТП.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

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ДТП Індія навігатор
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