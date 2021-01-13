Водій виконував усі вказівки навігатора і заїхав на автомобілі у річку

У темряві він не побачив воду

34-річний Сатиш Гулі з Індії заїхав на автомобілі у воду, дотримуючись всіх вказівок навігатора Google Maps. Про це повідомляє видання The Indian Express.

Вночі проти 10 січня Гулі віз свого начальника, 42-річного бізнесмена Гуру Шехара, та його друга на гору Калсубай. Чоловіки планували піти у похід. Дорогою компанія заблукала і вирішила прокласти маршрут в Google Maps, але це була фатальна помилка.

"Там є міст, що працює вісім місяців на рік. Але впродовж чотирьох місяців після сезону дощів воду з греблі спускають, і міст іде під воду. У цей час по ньому не можна їздити", – пояснює ситуацію заступник керівника місцевої поліції Рахуль Мадне.

Як уточнили правоохоронці, місцеві жителі знають, що міст під водою, тому уникають цього маршруту. У темряві недосвідчений водій не побачив воду. Пасажирам вдалося вибратися, а водієві врятуватися не вдалося, оскільки він не вмів плавати.

Зазначається, що Сатиш Гулі втратив роботу через пандемію коронавірусу, але колишній начальник пошкодував його і запропонував стати особистим водієм.

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