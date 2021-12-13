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В Египте археологи обнаружили мумий с золотыми языками (фото)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
13 декабря, 01:08
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Миссия, которая занималась раскопками, работала почти 30 лет
Мумии относятся к периоду 26 династии египетских фараонов/Фото: egyptindependent.com, коллаж: "Сегодня"
Мумии относятся к периоду 26 династии египетских фараонов/Фото: egyptindependent.com, коллаж: "Сегодня"

В Египте археологи обнаружили две гробницы, принадлежащие к периоду 26 династии египетских фараонов (XVII век до н. э.). Миссия работала в археологической зоне Банаса почти 30 лет.

Об этом сообщает Egypt Independent.

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Детали находки

Генеральный секретарь Высшего совета древностей Египта Мустафа Вазири заявил, что во время миссии были найдены мумии двух неизвестных людей с золотыми языками.

Археологи нашли мумий с золотыми языками/Фото: egyptindependent.com
Археологи нашли мумий с золотыми языками/Фото: egyptindependent.com

Что еще нашли археологи?

Археологи также нашли известняковый саркофаг с человеческим лицом. В нем были два маленьких окна с балдахинами внутри, 402 фигурки из фаянса, а также набор небольших амулетов.

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Работа миссии

Миссия почти 30 лет работала в археологической зоне Банаса. В течение этого периода было обнаружено множество гробниц, принадлежащих к савской, греко-римской и коптской эпох.

Интересные факты о мумиях

Мумия — сохраненное бальзамированием тело. Мумией называется тело (не только человека, но и любого другого живого существа), подвергнутое специальной химической обработке, в результате которой прекращается или замедляется процесс разложения тканей.

Факт №1

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Мумия — это тело человека или животного, которое было церемониально сохранено путем удаления внутренних органов, обработанное содой (карбонат натрия декагидрат) и смолой, и завернутое в бинты.

Факт №2

Археологами были найдены мумии таких животных как: птиц, змей, крокодилов, кошек, рыб, лошадей, бабуинов, шакалов и даже гиппопотамов и львов.

Факт №3

Первым человеком, который в мельчайших подробностях написала о процессе мумификации, был греческий историк Геродот, после того, как он посетил Египет около 450 до н. е.

Факт №4

Несмотря на то, что мумии связывают с Египтом (практически всегда), южноамериканское племя под названием "Chinchorro" было первым, кто занялся мумификацией. В связи с недавними археологическими находками, самые старые мумии Chinchorro датируются примерно семь тысяч лет назад, что вдвое больше, чем первые египетские.

Факт №5

Первые современные научные экспертизы мумий начались в 1901, проводимые преподавателями в англоязычной правительственной Медицинской школе в Каире. Первый рентгеновский снимок мумии сделали в 1903 году, когда преподаватели Графтон Эллиот Смит и Говард Картер использовали единственный рентгеновский аппарат в Каире в то время, чтобы изучить мумию Тутмоса IV.

Факт №6

Для защиты от воров существует древний египетский миф, который предупреждает, что гробы и их содержимое прокляты. И те, кто зайдут в гробницу, навлекут на себя проклятие. Некоторых археологов, обнаруживших одни из этих могил, сопровождало сплошное невезение, другие же и вовсе умерли при необычных обстоятельствах. Однако эти проклятия не мешали нескольким ворам ворваться в могилы и украсть много драгоценных украшений и других дорогих предметов, которые сопровождали мумию в загробную жизнь.

Факт №7

Кроме того, в викторианскую эпоху развертывание мумии было популярным развлечением на вечеринке. Хозяин вечеринки покупал мумию, а гости ее разворачивали.

Факт №8

В викторианские времена, мумии считались общим компонентом для многих лекарств, большинство врачей уверяли своих пациентов об их удивительных целебных свойствах.

Факт №9

Единственным органом, который древние египтяне оставляли внутри мумии, было сердце, так как они считали его центром интеллекта и эмоций, качества, в которых мертвые будут нуждаться и в загробной жизни.

Факт №10

На большинстве мумий фараонов была золотая маска, расписанная магическими заклинаниями. Маска Тутанхамона была сделана из чистого золота. Если бы ее выставили на продажу сегодня, то ее стоимость была бы около $13 млн.

Факт №11

Иногда рот мумии оставляли открытым, чтобы символизировать акт дыхания в загробной жизни. Вероятно, этот обычай привел к суевериям, что мумии возвращаются к жизни.

Факт №12

Король Карл II считал, что пыль мумии содержала секрет величия. У него было несколько мумий, с которых он собирал пыль и затем втирал ее в свою кожу.

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Владимир Козырь
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