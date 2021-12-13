У Єгипті археологи виявили мумій із золотими язиками (фото)

Місія, яка займалася розкопками, працювала майже 30 років

Мумії належать до періоду 26 династії єгипетських фараонів/Фото: egyptindependent.com, колаж: "Сьогодні"

У Єгипті археологи виявили дві гробниці, що належать до періоду 26 династії єгипетських фараонів (XVII століття до н.е.). Місія працювала в археологічній зоні Банаса майже 30 років.

Про це повідомляє Egypt Independent.

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Деталі знахідки

Генеральний секретар Вищої ради старожитностей Єгипту Мустафа Вазірі заявив, що під час місії було знайдено мумії двох невідомих людей із золотими язиками.

Археологи знайшли мумій із золотими язиками/Фото: egyptindependent.com

Що ще знайшли археологи?

Археологи також знайшли вапняковий саркофаг із людським обличчям. У ньому були два маленькі вікна з балдахінами всередині, 402 фігурки з фаянсу, а також набір невеликих амулетів.

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Робота місії

Місія майже 30 років працювала в археологічній зоні Банаса. Протягом цього періоду було виявлено безліч гробниць, що належать до савської, греко-римської та коптської епох.

Цікаві факти про мумій

Мумія — збережене бальзамуванням тіло. Мумією називається тіло (не тільки людини, але і будь-якої іншої живої істоти), піддане спеціальній хімічній обробці, в результаті якої припиняється або сповільнюється процес розкладання тканин.

Факт №1

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Мумія — це тіло людини або тварини, яке було церемоніально збережено шляхом видалення внутрішніх органів, оброблене содою (карбонат натрію декагидрат) та смолою, і загорнуте в бинти.

Факт №2

Археологами були знайдені мумії таких тварин як: птахів, змій, крокодилів, кішок, риб, коней, бабуїнів, шакалів і навіть гіпопотамів і левів.

Факт №3

Першою людиною, яка в найдрібніших подробицях написала про процес муміфікації, був грецький історик Геродот, після того, як він відвідав Єгипет близько 450 до н. е.

Факт №4

Попри те, що мумії пов'язують з Єгиптом (практично завжди), південноамериканське плем'я під назвою "Chinchorro" було першим, хто зайнявся муміфікацією. Згідно з недавніми археологічними знахідками, найстаріші мумії Chinchorro датуються приблизно сім тисяч років тому, що удвічі більше, ніж перші єгипетські.

Факт №5

Перші сучасні наукові експертизи мумій почалися в 1901, що проводяться викладачами в англомовній урядовій Медичній школі в Каїрі. Перший рентгенівський знімок мумії зробили в 1903 році, коли викладачі Графтон Елліот Сміт і Говард Картер використовували єдиний рентгенівський апарат в Каїрі на той час, щоб вивчити мумію Тутмоса IV.

Факт №6

Для захисту від злодіїв існує древній єгипетський міф, який попереджає, що труни і їх вміст прокляті. І ті, хто зайдуть в гробницю накличуть на себе прокляття. Деяких археологів, які виявили одні з цих могил, супроводжувало суцільне невезіння, інші ж і зовсім померли при незвичайних обставинах. Однак ці прокльони не заважали кільком злодіям вдертися в могили і вкрасти багато дорогоцінних прикрас та інших дорогих предметів, які супроводжували" мумію в загробне життя.

Факт №7

Крім того, у вікторіанську епоху, розгортання мумії було популярною розвагою на вечірці. Господар вечірки купував мумію, а гості її розгортали.

Факт №8

У вікторіанські часи, мумії вважалися спільним компонентом для багатьох ліків, більшість лікарів запевняли своїх пацієнтів про їх дивовижні цілющі властивості.

Факт №9

Єдиним органом, який стародавні єгиптяни залишали всередині мумії, було серце, оскільки вони вважали його центром інтелекту та емоцій, якості, в яких мертві будуть потребувати і в загробному житті.

Факт №10

На більшості мумій фараонів була золота маска, розписана магічними заклинаннями. Маска Тутанхамона була зроблена з чистого золота. Якби її виставили на продаж сьогодні, то її вартість була б близько $13 млн.

Факт №11

Іноді рот мумії залишали відкритим, щоб символізувати акт дихання в загробному житті. Ймовірно, цей звичай привів до забобонів, що мумії повертаються до життя.

Факт №12

Король Карл II вважав, що пил мумії містила секрет величі. У нього було кілька мумій, з яких він збирав пил і потім втирав її у свою шкіру.

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