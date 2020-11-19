"Пришлось ущипнуть себя, чтобы поверить": находка на кухне помогла женщине неожиданно разбогатеть

Кэролин Бауэр получит 45 тысяч канадских долларов (970 тысяч гривен)

Кэролин Бауэр из канадского муниципалитета Делта в провинции Британская Колумбия убралась у себя дома и неожиданно разбогатела. Женщина нашла под радиоприемником лотерейные билеты, которые принесли ей джекпот. Об этом сообщает развлекательный портал Castanet.

По словам Кэролин Бауэр, она решила навести порядок у себя в кухне. Во время уборки она обнаружила под радиоприемником три забытых лотерейных билета. Канадка проверила билеты и выяснила, что в результате прошедшего 7 октября розыгрыша один из них принес ей джекпот в размере 45 тысяч канадских долларов (970 тысяч гривен).

Два других тоже оказались выигрышными: один дал ей право бесплатно сыграть еще раз, а другой принес один канадский доллар.

"Это невероятно, мне пришлось ущипнуть себя, чтобы поверить", – призналась победительница.

Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle рассказывали о 73-летнем пенсионере из США, который выиграл в лотерею полмиллиона долларов благодаря помощи кассира в супермаркете. Курьезный инцидент произошел в округе Дикинсон, что в американском штате Мичиган.

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Кроме этого, мы писали о жительнице австралийского города Бандаберг, которая подарила мужу на день рождения скромный подарок – лотерейный билет Saturday Gold Lotto. Он оказался выигрышным и принес ему 502,5 тысячи австралийских долларов (9,2 млн гривен).

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