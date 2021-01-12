Участник шоу рассмешил ведущего, показав ему свои гениталии (видео)

Курьезный случай произошел во время записи телевикторины Family Fortunes

Ведущий британской телевикторины Family Fortunes Джино Д’Акампо вынудил участника из Шотландии в килте показать ему свои гениталии. Когда мужчина сделал это, зрители и сам Д’Акампо рассмеялись. Об этом сообщает таблоид The Sun.

На коротком фрагменте показано, как перед началом игры ведущий подходит к семье Крейгов из шотландского города Фолкерк. Один из представителей семейства по имени Джеймс пришел на запись эфира в килте. Д’Акампо спросил, чем обусловлен нестандартный выбор одежды. Джеймс ответил, что носит килт, потому что ему есть, чем похвастаться.

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Шотландец на мгновение приподнял килт, чтобы ведущий мог разглядеть, что под ним действительно нет нижнего белья.

"Он настоящий шотландец! Вы серьезно без трусов?" – воскликнул Д’Акампо, удивившись увиденному. Ведущий добавил, что участник "полностью рыжий".

Напомним, пилот пассажирского самолета "нарисовал" в небе эротический силуэт. Кроме этого, мы рассказывали о китайском монахе, который сдвинул автобус, привязав трос к своим гениталиям.

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