Участник шоу рассмешил ведущего, показав ему свои гениталии (видео)
Курьезный случай произошел во время записи телевикторины Family Fortunes
Ведущий британской телевикторины Family Fortunes Джино Д’Акампо вынудил участника из Шотландии в килте показать ему свои гениталии. Когда мужчина сделал это, зрители и сам Д’Акампо рассмеялись. Об этом сообщает таблоид The Sun.
На коротком фрагменте показано, как перед началом игры ведущий подходит к семье Крейгов из шотландского города Фолкерк. Один из представителей семейства по имени Джеймс пришел на запись эфира в килте. Д’Акампо спросил, чем обусловлен нестандартный выбор одежды. Джеймс ответил, что носит килт, потому что ему есть, чем похвастаться.
Шотландец на мгновение приподнял килт, чтобы ведущий мог разглядеть, что под ним действительно нет нижнего белья.
"Он настоящий шотландец! Вы серьезно без трусов?" – воскликнул Д’Акампо, удивившись увиденному. Ведущий добавил, что участник "полностью рыжий".
Напомним, пилот пассажирского самолета "нарисовал" в небе эротический силуэт. Кроме этого, мы рассказывали о китайском монахе, который сдвинул автобус, привязав трос к своим гениталиям.
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