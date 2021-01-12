Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Участник шоу рассмешил ведущего, показав ему свои гениталии (видео)

Сегодня, 10:55

Курьезный случай произошел во время записи телевикторины Family Fortunes

Ведущий британской телевикторины Family Fortunes Джино Д’Акампо вынудил участника из Шотландии в килте показать ему свои гениталии. Когда мужчина сделал это, зрители и сам Д’Акампо рассмеялись. Об этом сообщает таблоид The Sun.

На коротком фрагменте показано, как перед началом игры ведущий подходит к семье Крейгов из шотландского города Фолкерк. Один из представителей семейства по имени Джеймс пришел на запись эфира в килте. Д’Акампо спросил, чем обусловлен нестандартный выбор одежды. Джеймс ответил, что носит килт, потому что ему есть, чем похвастаться.

Читайте также:
Напуганная женщина в попытке спастись укусила верблюда между лап

Шотландец на мгновение приподнял килт, чтобы ведущий мог разглядеть, что под ним действительно нет нижнего белья.

"Он настоящий шотландец! Вы серьезно без трусов?" – воскликнул Д’Акампо, удивившись увиденному. Ведущий добавил, что участник "полностью рыжий".

Напомним, пилот пассажирского самолета "нарисовал" в небе эротический силуэт. Кроме этого, мы рассказывали о китайском монахе, который сдвинул автобус, привязав трос к своим гениталиям.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
В России уволили замглавы авиакомпании из-за полового органа в небе "Такого маленького пениса еще не видела": Модель описала встречу с португальским футболистом На знаменитой площади в Венеции появился «коронавирусный» пенис
видео шоу курьез гениталии пенис
Реклама

Новости партнеров

Тончайшее и очень хрустящее. Как приготовить печенье хворост
Тончайшее и очень хрустящее. Как приготовить печенье хворост
Клочкова – не только великая спортсменка, но и яркая красавица
Клочкова – не только великая спортсменка, но и яркая красавица
Торт Муравейник из печенья со сгущенкой: рецепт с фото пошагово
Торт Муравейник из печенья со сгущенкой: рецепт с фото пошагово
Глинская раскрыла секреты приготовления торта Карпатка
Глинская раскрыла секреты приготовления торта Карпатка

Популярные статьи

Вчера, 21:06Fun

Лучшие гадания на старый Новый год: как и когда гадают

Вчера, 15:59Food

Вареники с сюрпризами на старый Новый год: фасоль – к детям, а курага – к радости

Вчера, 15:54Fun

Лучшие щедривки для взрослых и детей

Вчера, 14:45Food

Блюда на старый Новый год: ТОП-5 рецептов

Вчера, 13:12Шоу-бизнес

Мальдивы vs ОАЭ: украинские звезды роскошно отдыхают, пока в Украине локдаун

Вчера, 09:15Events

Старый Новый год: старинные традиции и приметы

Вчера, 05:19Психология

Гороскоп на сегодня 11 января: Дев ждет ошеломляющий успех, а Весы – уборка

10 январяWellness

Маникюр на карантине: как ухаживать за ногтями дома и сберечь нервы (видео)

10 январяШоу-бизнес

Это произошло: молодая жена Виктора Павлика беременна (фото)

10 январяТехно

Чем заменить WhatsApp – 5 альтернативных мессенджеров

10 январяСтиль

5 вещей, которые подарила женщинам Коко Шанель

10 январяПсихология

Гороскоп на неделю 10-16 января: все знаки зодиака

10 январяПсихология

Гороскоп на сегодня 10 января: Овны будут полны сил, а Тельцам нужно найти время на отдых

9 январяEvents

Старый Новый год: дата, история, традиции и приметы

9 январяШоу-бизнес

Сестра стриптизерша, кулинарные курсы и отсидевший дядя: все, что нужно знать о герцогине Кембриджской

9 январяFood

Начинаем приводить себя в форму: 5 детокс-супов, которые помогут похудеть

Новости партнеров

Одна из самых красивых украинских баскетболисток. Сами оцените
Одна из самых красивых украинских баскетболисток. Сами оцените
Не только витамин С. Чем на самом деле полезен гранат
Не только витамин С. Чем на самом деле полезен гранат
Шарлотка со сметаной в духовке пышная
Шарлотка со сметаной в духовке пышная
Как вкусно приготовить картошку с грибами
Как вкусно приготовить картошку с грибами
«Я рискнула всем». Ксения Мишина объяснила свой выбор
«Я рискнула всем». Ксения Мишина объяснила свой выбор
"У меня вся шуба и лицо были в крови", - экс-супруга Сереги
"У меня вся шуба и лицо были в крови", - экс-супруга Сереги
Обнаженная певица показала постельное фото с мужем
Обнаженная певица показала постельное фото с мужем
Андрей Данилко показал свои трехуровневые хоромы в Киеве
Андрей Данилко показал свои трехуровневые хоромы в Киеве

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять