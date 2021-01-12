Учасник шоу розсмішив ведучого, показавши йому свої геніталії (відео)
Курйозний випадок стався під час запису телевікторини Family Fortunes
Ведучий британської телевікторини Family Fortunes Джино Д'Акампо змусив учасника з Шотландії у кілті показати йому свої геніталії. Коли чоловік зробив це, глядачі й сам Д'Акампо розсміялися. Про це повідомляє таблоїд The Sun.
На короткому фрагменті показано, як перед початком гри ведучий підходить до сім'ї Крейг з шотландського міста Фолкерк. Один з представників сімейства на ім'я Джеймс прийшов на запис ефіру у кілті. Д'Акампо запитав, чим обумовлений нестандартний вибір одягу. Джеймс відповів, що носить кілт, бо йому є, чим похвалитися.
Шотландець на мить підняв кілт, щоб ведучий міг розгледіти, що під ним дійсно немає нижньої білизни.
"Він справжній шотландець! Ви серйозно без трусів?" – вигукнув Д'Акампо, здивувавшись побаченому. Ведучий додав, що учасник "повністю рудий".
Нагадаємо, пілот пасажирського літака "намалював" у небі еротичний силует. Крім цього, ми розповідали про китайського ченця, який зрушив автобус, прив'язавши трос до своїх геніталій.
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