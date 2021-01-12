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Учасник шоу розсмішив ведучого, показавши йому свої геніталії (відео)

Сьогодні, 10:55

Курйозний випадок стався під час запису телевікторини Family Fortunes

Ведучий британської телевікторини Family Fortunes Джино Д'Акампо змусив учасника з Шотландії у кілті показати йому свої геніталії. Коли чоловік зробив це, глядачі й сам Д'Акампо розсміялися. Про це повідомляє таблоїд The Sun.

На короткому фрагменті показано, як перед початком гри ведучий підходить до сім'ї Крейг з шотландського міста Фолкерк. Один з представників сімейства на ім'я Джеймс прийшов на запис ефіру у кілті. Д'Акампо запитав, чим обумовлений нестандартний вибір одягу. Джеймс відповів, що носить кілт, бо йому є, чим похвалитися.

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Шотландець на мить підняв кілт, щоб ведучий міг розгледіти, що під ним дійсно немає нижньої білизни.

"Він справжній шотландець! Ви серйозно без трусів?" – вигукнув Д'Акампо, здивувавшись побаченому. Ведучий додав, що учасник "повністю рудий".

Нагадаємо, пілот пасажирського літака "намалював" у небі еротичний силует. Крім цього, ми розповідали про китайського ченця, який зрушив автобус, прив'язавши трос до своїх геніталій.

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