Старинная находка: в Израиле нашли меч, которому 900 лет (фото)

Находка была передана государству, а мужчину, который обнаружил ее, наградили почетной грамотой

Длина лезвия составляет почти метр/Коллаж: Сегодня

В Израиле, где недавно вспыхнул крупный пожар в торговом центре, мужчина на дне Средиземного моря нашел меч, которому около 900 лет.

Об этом сообщает NEWSru.co.il.

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Состояние находки

"Меч — очень редкая находка. Он прекрасно сохранился. Скорее всего, он принадлежал рыцарю-крестоносцу. Меч был покрыт налетом, насколько можно судить, он изготовлен из железа. Удивительно, как легко такой предмет перемещает тебя к другой эпохе — рыцарей, доспехов и мечей", — отметил инспектор отдела Управления по борьбе с хищениями Израиля Нир Дистельфельд.

Как нашли

Житель Шломо Кацин из города Атлит отправился 16 октября нырять в море. Когда погрузился, то увидел старинные артефакты, которые, вероятнее всего, были под слоем песка, смытого сильными волнами. Наибольший интерес среди найденного вызывает меч, которому около 900 лет. Длина его лезвия составляет почти метр, а рукоятки — 30 сантиметров.

Меч нашли на дне Средиземного моря/Фото: Управление древностей Израиля

Найденный меч был покрыт налетом/Фото: Управление древностей Израиля

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Меч был передан государству

Мужчина, обнаруживший старинную находку, предположил, что она могла быть похищена. Прихватив обросший ракушками меч, он вышел из воды и немедленно связался с Управлением древностей Израиля. Артефакт был передан государству, а Кацин получил почетную грамоту.

Древняя находка в Швеции

В Швеции картограф Томас Карлссон, гуляя по лесу, случайно наткнулся на настоящие артефакты – клад времен Бронзового века.

Среди находок, обнаруженных Карлссоном в пригороде Алингсос на западе страны, были ожерелья, браслеты и заколки – всего 50 предметов, возраст которых может достигать 2,5 тысячи лет.

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По словам археологов, подобные находки в лесу очень редки. Это могут быть дары, которые древние скандинавы преподносили своим богам. Или же владельцы украшений хотели забрать их с собой после смерти, утопив в болоте.

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