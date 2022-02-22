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З гумором по життю: як українці відреагували на визнання Путіном "ЛДНР"

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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22 лютого, 13:46
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Як у Мережі відреагували на лекцію ВВП з історії та підписання указу про визнання Росією незалежності так званих "ЛДНР"
Як у Мережі відреагували на підписання указу про визнання Росією незалежності так званих ЛДНР
Як у Мережі відреагували на підписання указу про визнання Росією незалежності так званих ЛДНР / Фото: facebook.com/memagrammm

Раніше ми писали все, що потрібно знати про визнання Путіним "ЛДНР" і чим це обернеться для нашої країни. Люди обурюються і не втомлюються дивуватися безмежному цинізму президента Росії. У світлі останніх новин не можна мовчати, що реально накипіло. Кожному з нас є що сказати, тому новинні стрічки рясніють промовистою реакцією населення.

Колись народний артист України, письменник Михайло Жванецький сказав річ, у якій мав рацію на 109%: "Раніше світом керували розумні. Це було жорстоко. Розумні змушували тупих вчитися. Тупим було тяжко. Тепер світом керують тупі. Це чесно, тому що тупих набагато більше.Тепер розумні вчаться говорити так, щоб тупим було зрозуміло.Якщо тупий щось не зрозумів, це розумного проблема. ".

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Судячи з беззаконня, яке влаштував російський цар, спокійне життя нам поки що може тільки снитися. Але українці — сильний духом народ, який неможливо зламати чи прогнути. Соцмережі буквально вибухнули гострими публікаціями та смішними мемами. Дивіться добірку найвдаліших жартів українців із соцмереж, що палають ненавистю та висміюванням головного російського окупанта.

А це вже аксіома.

Як у Мережі відреагували на підписання указу про визнання Росією незалежності так званих ЛДНР
Як у Мережі відреагували на підписання указу про визнання Росією незалежності так званих ЛДНР / Фото: facebook.com/memagrammm

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Та час уже. Там місця обом вистачить.

Як у Мережі відреагували на підписання указу про визнання Росією незалежності так званих ЛДНР
Як у Мережі відреагували на підписання указу про визнання Росією незалежності так званих ЛДНР / Фото: facebook.com/memagrammm

Якщо стисло.

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Як у Мережі відреагували на підписання указу про визнання Росією незалежності так званих ЛДНР
Як у Мережі відреагували на підписання указу про визнання Росією незалежності так званих ЛДНР / Фото: Инстаграм

Скоро...

Як у Мережі відреагували на підписання указу про визнання Росією незалежності так званих ЛДНР
Як у Мережі відреагували на підписання указу про визнання Росією незалежності так званих ЛДНР / Фото: facebook.com/memagrammm

Тешить те, що нам доводиться час від часу терпіти його "висери", а люди з ними десятиліттями якось живуть.

Як у Мережі відреагували на підписання указу про визнання Росією незалежності так званих ЛДНР
Як у Мережі відреагували на підписання указу про визнання Росією незалежності так званих ЛДНР / Фото: facebook.com/memagrammm

Короткий урок історії для тих, хто до школи не ходив.

Як у Мережі відреагували на підписання указу про визнання Росією незалежності так званих ЛДНР
Як у Мережі відреагували на підписання указу про визнання Росією незалежності так званих ЛДНР

Прекрасний привід, ми рахуємо!

Якось так.

Як у Мережі відреагували на підписання указу про визнання Росією незалежності так званих ЛДНР
Як у Мережі відреагували на підписання указу про визнання Росією незалежності так званих ЛДНР / Фото: facebook.com/memagrammm

Це треба так точно відзначити.

У виставі сліпих росіян справи чекають так.

Як у Мережі відреагували на підписання указу про визнання Росією незалежності так званих ЛДНР
Як у Мережі відреагували на підписання указу про визнання Росією незалежності так званих ЛДНР / Фото: facebook.com/memagrammm

Карикатура стара, історія все та ж сама.

Як у Мережі відреагували на підписання указу про визнання Росією незалежності так званих ЛДНР
Як у Мережі відреагували на підписання указу про визнання Росією незалежності так званих ЛДНР / Фото: facebook.com/memagrammm

Не сумніваємося, що саме такі новини звучать із російських ящиків...

Як у Мережі відреагували на підписання указу про визнання Росією незалежності так званих ЛДНР
Як у Мережі відреагували на підписання указу про визнання Росією незалежності так званих ЛДНР / Фото: facebook.com/memagrammm

Раз на те пішло, то так.

Як у Мережі відреагували на підписання указу про визнання Росією незалежності так званих ЛДНР
Як у Мережі відреагували на підписання указу про визнання Росією незалежності так званих ЛДНР / Фото: facebook.com/memagrammm

Нагадаємо, що раніше ми показували, як українці жартують про паніку та вторгнення .

Також дивіться, як у Мережі жартують про військово-політичну ситуацію в країні .

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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