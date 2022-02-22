З гумором по життю: як українці відреагували на визнання Путіном "ЛДНР"

Раніше ми писали все, що потрібно знати про визнання Путіним "ЛДНР" і чим це обернеться для нашої країни. Люди обурюються і не втомлюються дивуватися безмежному цинізму президента Росії. У світлі останніх новин не можна мовчати, що реально накипіло. Кожному з нас є що сказати, тому новинні стрічки рясніють промовистою реакцією населення.
Колись народний артист України, письменник Михайло Жванецький сказав річ, у якій мав рацію на 109%: "Раніше світом керували розумні. Це було жорстоко. Розумні змушували тупих вчитися. Тупим було тяжко. Тепер світом керують тупі. Це чесно, тому що тупих набагато більше.Тепер розумні вчаться говорити так, щоб тупим було зрозуміло.Якщо тупий щось не зрозумів, це розумного проблема. ".
Судячи з беззаконня, яке влаштував російський цар, спокійне життя нам поки що може тільки снитися. Але українці — сильний духом народ, який неможливо зламати чи прогнути. Соцмережі буквально вибухнули гострими публікаціями та смішними мемами. Дивіться добірку найвдаліших жартів українців із соцмереж, що палають ненавистю та висміюванням головного російського окупанта.
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А це вже аксіома.
Та час уже. Там місця обом вистачить.
Якщо стисло.
Скоро...
Тешить те, що нам доводиться час від часу терпіти його "висери", а люди з ними десятиліттями якось живуть.
Короткий урок історії для тих, хто до школи не ходив.
Прекрасний привід, ми рахуємо!
Якось так.
Це треба так точно відзначити.
У виставі сліпих росіян справи чекають так.
Карикатура стара, історія все та ж сама.
Не сумніваємося, що саме такі новини звучать із російських ящиків...
Раз на те пішло, то так.
Нагадаємо, що раніше ми показували, як українці жартують про паніку та вторгнення .
Також дивіться, як у Мережі жартують про військово-політичну ситуацію в країні .