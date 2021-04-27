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Голая женщина на видео покоряет горные вершины

Сегодня, 10:52

Лора Ясорка утверждает, что в ее действиях нет сексуального подтекста. Таким образом она хочет помочь женщинам полюбить и принять свое тело

37-летняя жительница американского штата Нью-Джерси по имени Лора Ясорка покоряет горные вершины без одежды, а затем делится фотографиями в соцсетях.

Женщина утверждает, что в ее действиях нет сексуального подтекста. Таким образом она хочет помочь женщинам полюбить и принять свое тело.

Сюжет Анны Басовой
Видео: Сегодня

"Я быстро влюбилась в лазание без одежды. Чувствуешь себя свободной, – рассказывает американка. – Мои друзья и родственники восхищаются моими фотографиями. Они считают, что это прекрасно – видеть меня наедине с природой".

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К слову, в походы альпинистка-нудистка берет исключительно друзей-мужчин, что они фотографировали ее. Лора доверяет им больше, чем подругам.

Напомним, ранее украинец на высоте 6377 метров установил невероятный рекорд. Кроме этого, первая украинка, покорившая семь вершин мира, рассказала о своих восхождениях.

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Источник: Сегодня
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