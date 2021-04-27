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Гола жінка на відео підкорює гірські вершини

Сьогодні, 10:52

Лора Ясорка стверджує, що у її діях немає сексуального підтексту. Таким чином вона хоче допомогти жінкам полюбити і прийняти своє тіло

37-річна жителька американського штату Нью-Джерсі на ім'я Лора Ясорка підкорює гірські вершини без одягу, а потім ділиться фотографіями у соціальних мережах.

Жінка стверджує, що в її діях немає сексуального підтексту. Таким чином вона хоче допомогти жінкам полюбити і прийняти своє тіло.

Відео: Сьогодні

"Я швидко полюбила лазіння без одягу. Відчуваєш себе вільною, – розповідає американка. – Мої друзі та родичі захоплюються моїми фотографіями. Вони вважають, що це прекрасно – бачити мене наодинці з природою".

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До речі, у походи альпіністка-нудистка бере виключно друзів-чоловіків, щоб вони фотографували її. Лора довіряє їм більше, ніж подругам.

Нагадаємо, раніше українець на висоті 6377 метрів встановив неймовірний рекорд. Крім цього, перша українка, яка підкорила сім вершин світу, розповіла про свої сходженнях.

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Джерело: Сьогодні
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