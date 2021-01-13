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Поздравления со старым Новым годом-2021: прикольные СМС, стихи и картинки

Сегодня, 23:13

Сегодня.Lifestyle подготовили короткие и простые поздравления с праздником

Старый Новый год-2021 украинцы отмечают сегодня, в ночь с 13 на 14 января. Обязательно поздравьте с этим праздником всех своих родных и близких людей, друзей, коллег и знакомых, пожелайте счастья, здоровья, любви, новых побед и достижений в жизни.

Поздравления со Старым Новым годом
Поздравления со Старым Новым годом
Фото: Bipbap

Сегодня.Lifestyle собрали для вас лучшие поздравления со старым Новым годом-2021 в СМС-сообщениях, стихах, а также прикольные открытки и красочные картинки на 14 января.

СМС-поздравления со старым Новым годом-2021

Старый Новый год – это день, когда нужно проводить старые мысли, старое настроение и открыть свое сердце для нового, для чего-то грядущего и предстоящего! Пусть год будет легким, но ярким, приятным, но не пустым! С праздником!

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***
Поздравляю со старым Новым годом! Желаю оставить весь негатив в старом году, пускай в новом году к вам придет все то, что угодно сердцу.

Поздравления со Старым Новым годом
Поздравления со Старым Новым годом
Фото: Bipbap

***
Поздравляю со старым Новым годом. Пусть старыми, но незабываемыми станут добрые моменты прошлого, пусть в новом году приумножатся былые успехи и пусть будет, с кем разделить счастье и радость души.

***
Пусть в старый Новый год вас покинут старые проблемы и обиды, дом покинут ненужные вещи, а сердце освободится для новых эмоций, впечатлений и открытий! Пусть счастье останется в доме на весь год!

Старый Новый год-2021: короткие поздравления

Поздравляю со старым Новым годом и хочу пожелать зажечь свой огонёк надежды и удачи, сиять от счастья и любви, бежать навстречу мечтам и чудесам, оставить в прошлом всё плохое и в новый год взять близких и сердцу дорогих людей.

Поздравления со Старым Новым годом
Поздравления со Старым Новым годом
Фото: Bipbap

Поздравляю со старым Новым годом. Хочу пожелать жить ярко и весело, мечтать свободно и красиво, любить искренне и взаимно. Пусть в прошлое уйдут обиды сердца, пусть новый календарь все твои дни превратит в праздники счастья и успеха.

Прикольные поздравления со старым Новым годом-2021

Просыпайтесь, подымайтесь – к нам идет, хоть и старый, но все же Новый год! Пусть год придет и принесет счастье, радость и удачу, всем здоровья, мира, счастья и очень надо стать всем добрее и светлее, улыбнемся друг другу и будем счастливы!

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***
Здравствуй снова, старый год,
Ты давно уж у ворот,
С длинной, белой бородой,
Мы прощаемся с тобой.

Прошлое сложи в мешок,
Все плохое – на замок,
А удача, деньги, радость
Пусть всегда приносят сладость!

Поздравления со Старым Новым годом
Поздравления со Старым Новым годом
Фото: Bipbap

Старый Новый год придет,
Стариной своей тряхнет,
Загадать желаний море
Шанс второй он вам дает!

Пожелаем вместе с ним,
Чтобы каждый был любим,
Жил счастливо и богато
Много лет и много зим!

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Поздравления со старым Новым годом-2021: короткие пожелания

Пусть этот старый Новый год
Подарит яркие мгновения,
Душа от счастья пусть поет
И славным будет настроение!

Желаю, чтобы доброта
Твою жизнь светом наполняла!
Пусть сбудется твоя мечта,
Чтоб жизнь еще прекрасней стала!

Поздравления со Старым Новым годом
Поздравления со Старым Новым годом
Фото: Bipbap

Хоть Новый год еще не стар,
Но всё же пожелаю –
Пусть будет радостным январь
И праздничным до мая!

Пусть вера в чудо не прошла –
Таится в вашем сердце,
Ведь с 31 числа
Открыта в счастье дверца!

Старый Новый год-2021: оригинальные поздравления

Вот и старый Новый Год
Нам удачу принесет,
Кто на Новый Год забыл
Желание не высказал,
Тот второй имеет шанс
Загадать и про запас!
Мы желаем всем удачи,
Добрых дней и тишины,
Чтоб родные были рядом,
Вон звезда летит, смотри!

Поздравления со Старым Новым годом
Поздравления со Старым Новым годом
Фото: Bipbap

Вот и старый Новый год
По снежинкам к нам идет!
Звезды в небе он зажжет,
Счастье в дом наш принесет!

Улыбайтесь, вспоминайте.
То, что важно, сберегайте!
Этот праздник отмечайте
И гостей скорей встречайте!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Старый Новый год

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Источник: Сегодня
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