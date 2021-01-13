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Привітання зі Старим Новим роком-2021: прикольні СМС, вірші і картинки

Сьогодні, 23:13

Сегодня.Lifestyle підготував короткі та прості привітання зі святом

Старий Новий рік-2021 українці відзначають сьогодні, в ніч з 13 на 14 січня. Обов'язково привітайте з цим святом всіх своїх рідних і близьких людей, друзів, колег і знайомих, побажайте щастя, здоров'я, любові, нових перемог і досягнень у житті.

Привітання зі Старим Новим роком
Привітання зі Старим Новим роком
Фото: Bipbap

Сегодня.Lifestyle зібрали для вас найкращі привітання зі старим Новим роком-2021 в СМС-повідомленнях, віршах, а також прикольні листівки і барвисті картинки на 14 січня.

СМС-привітання зі старим Новим роком-2021

Старий Новий рік – це день, коли потрібно проводити старі думки, старий настрій і відкрити своє серце для нового, для чогось прийдешнього і майбутнього! Нехай рік буде легким, але яскравим, приємним, але не порожнім! Зі святом!

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***
Вітаю зі старим Новим роком! Бажаю залишити весь негатив в старому році, нехай в новому році до вас прийде все те, чого бажає серце.

Привітання зі Старим Новим роком
Привітання зі Старим Новим роком
Фото: Bipbap

***
Вітаю зі старим Новим роком. Нехай старими, але незабутніми стануть добрі моменти минулого, нехай в новому році збільшаться минулі успіхи і нехай буде, з ким розділити щастя і радість душі.

***
Нехай на старий Новий рік вас полишать старі проблеми і образи, будинок залишать непотрібні речі, а серце звільниться для нових емоцій, вражень і відкриттів! Хай щастя залишиться в будинку на весь рік!

Старий Новий рік-2021: короткі вітання

Вітаю зі старим Новим роком і хочу побажати запалити свій вогник надії та удачі, сяяти від щастя і любові, бігти назустріч мріям і чудесам, залишити в минулому все погане і в новий рік взяти близьких і серцю дорогих людей.

Привітання зі Старим Новим роком
Привітання зі Старим Новим роком
Фото: Bipbap

Вітаю зі старим Новим роком. Хочу побажати жити яскраво і весело, мріяти вільно і красиво, любити щиро і взаємно. Нехай в минуле підуть образи серця, нехай новий календар всі твої дні перетворить на свята щастя й успіх.

Прикольні привітання зі старим Новим роком-2021

Прокидайтеся, вставайте – до нас йде, хоч і старий, але все ж Новий рік! Нехай рік прийде і принесе щастя, радість і удачу, всім здоров'я, миру, щастя. І дуже треба стати всім добрішими і світлішими, сміятися один одному, тоді будемо щасливі!

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***

Здравствуй снова, старый год,
Ты давно уж у ворот,
С длинной, белой бородой,
Мы прощаемся с тобой.

Прошлое сложи в мешок,
Все плохое – на замок,
А удача, деньги, радость
Пусть всегда приносят сладость!

Привітання зі Старим Новим роком
Привітання зі Старим Новим роком
Фото: Bipbap

Старый Новый год придет,
Стариной своей тряхнет,
Загадать желаний море
Шанс второй он вам дает!

Пожелаем вместе с ним,
Чтобы каждый был любим,
Жил счастливо и богато
Много лет и много зим!

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Привітання зі старим Новим роком-2021: короткі побажання

Пусть этот старый Новый год
Подарит яркие мгновения,
Душа от счастья пусть поет
И славным будет настроение!

Желаю, чтобы доброта
Твою жизнь светом наполняла!
Пусть сбудется твоя мечта,
Чтоб жизнь еще прекрасней стала!

Привітання зі Старим Новим роком
Привітання зі Старим Новим роком
Фото: Bipbap

Хоть Новый год еще не стар,
Но всё же пожелаю –
Пусть будет радостным январь
И праздничным до мая!

Пусть вера в чудо не прошла –
Таится в вашем сердце,
Ведь с 31 числа
Открыта в счастье дверца!

Старий Новий рік-2021: оригінальні привітання

Вот и старый Новый Год
Нам удачу принесет,
Кто на Новый Год забыл
Желание не высказал,
Тот второй имеет шанс
Загадать и про запас!
Мы желаем всем удачи,
Добрых дней и тишины,
Чтоб родные были рядом,
Вон звезда летит, смотри!

Привітання зі Старим Новим роком
Привітання зі Старим Новим роком
Фото: Bipbap

Вот и старый Новый год
По снежинкам к нам идет!
Звезды в небе он зажжет,
Счастье в дом наш принесет!

Улыбайтесь, вспоминайте.
То, что важно, сберегайте!
Этот праздник отмечайте
И гостей скорей встречайте!

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2021 року в Україні.

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Джерело: Сьогодні
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