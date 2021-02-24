Пойманное "чудовище" после стрижки удивило спасателей (видео)

Животное нашли примерно в 60 километрах к северу от Мельбурна

В Австралии волонтеры постригли и спасли овцу, которую ранее в лесу нашли спасатели. Она заросла настолько, что не могла ходить и внешне напоминала "чудовище". Когда именно потерялось животное, пока неясно.

Длину шерсти овцы определить было трудно, но взвесить удалось – 35 килограммов. Дело в том, что сезонной линьки у овец нет, если не снимать шерсть, они могут погибнуть.

"Овец необходимо стричь не реже одного раза в год, иначе шерсть продолжит расти и расти", – рассказывает удивленный спаситель Кайл Беренд.

Сюжет Анны Левицкой Видео: Сегодня

Когда волонтеры заповедника Edgar’s Mission нашли животное примерно в 60 километрах к северу от Мельбурна, в ее шерсте было много веток, палок и насекомых. Понадобился час, чтобы привести беспризорницу в порядок.

Теперь животное выглядит опрятно, хорошо питается и живет в просторном вольере вместе с двумя другими овцами.

Напомним, ранее турецкий репортер Рагип Сойлу на своей странице в Twitter опубликовал короткое видео, на котором показал, как в курортный городок Самсун массово врываются овцы.

Кроме этого, мы рассказывали, как овцы устроили погром в селе, наевшись каннабиса.

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