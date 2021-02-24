Спіймане "чудовисько" після стрижки здивувало рятувальників (відео)
Тварину знайшли приблизно в 60 кілометрах на північ від Мельбурна
В Австралії волонтери постригли і врятували вівцю, яку раніше у лісі знайшли рятувальники. Вона заросла настільки, що не могла ходити й зовні нагадувала "чудовисько". Коли саме загубилася тварина, поки невідомо.
Довжину вовни вівці визначити було важко, але зважити вдалося – 35 кілограмів. Річ у тім, що сезонної линьки у овець немає, і якщо не знімати шерсть, вони можуть загинути.
"Овець погтрібно стригти не рідше одного разу на рік, інакше шерсть буде рости і рости", – розповідає здивований рятівник Кайл Беренд.
Коли волонтери, які працюють у заповіднику Edgar's Mission, знайшли тварину приблизно в 60 кілометрах на північ від Мельбурна, у її вовні було багато гілок, палиць і комах. Знадобилася година, щоб привести безпритульну в порядок.
Тепер тварина виглядає охайно, добре харчується і живе у просторому вольєрі разом з двома іншими вівцями.
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Нагадаємо, раніше турецький репортер Рагіп Сойлу на своїй сторінці у Twitter опублікував коротке відео, на якому показав, як в курортне містечко Самсун масово вриваються вівці.
До того ж ми розповідали, як вівці влаштували погром у селі, наївшись канабісу.
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