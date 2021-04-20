Появились фото уникального 11-летнего мальчика с внешностью девочки

Мама одиннадцатилетнего мальчика по имени Страйкер из Великобритании уже устала объяснять всем вокруг, что у нее не дочь, а сын

11-летний Страйкер из Великобритании очень похож на девочку: мальчик с самого детства испытывает на себе давление стереотипов из-за своих длинных волос. Его мама, Никола Маклин, уже устала объяснять всем вокруг, что у нее не дочь, а сын.

Об этом сообщает таблоид The Sun.

Фото: Instagram | Nicola McLean

"Когда я публикую его фото в Facebook, мне пишут: "Какая у вас милая девочка". Хотя прекрасно знают, что у меня сын", – рассказала Никола.

Фото: Instagram | Nicola McLean

Несмотря на давление со стороны окружающих, Маклин не настаивает, чтобы сын изменил прическу.

Мальчику нравятся длинные светлые локоны, которые доходят ему до поясницы, и он не хочет стричься.

Фото: Instagram | Nicola McLean

Когда Страйкер пошел в школу, директор настойчиво предлагала постричь ребенка.

"У него были волосы до плеч, но некоторым педагогам это не нравилось. Я распечатала фотографии известных мужчин с длинными волосами и принесла эти снимки в класс", – рассказала Никола.

Фото: Instagram | Nicola McLean

По словам матери, никто не должен следовать гендерным стереотипам, а ее сын имеет право самовыражаться.

Кстати, есть еще одна причина улыбнуться: ранее мы подготовила увлекательный календарь подарков на апрель.

Фото: Instagram | Nicola McLean

Напомним, 41-летний фанат татуировок по имени Рико Ледесма из Бразилии вставил искусственные клыки, чтобы стать похожим на орка из саги "Властелин колец".

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