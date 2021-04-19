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Парикмахер кардинально отфотошопил лицо своей клиентки и влип в скандал: фото и после

Сегодня, 12:05

Мастер попросил девушку прислать селфи, чтобы он мог похвастаться своей работой в соцсетях. Однако фото клиентки без ретуши ему не понравилось

Парикмахер попал в скандал, опубликовав в своих соцсетях кардинально отфотошопленный снимок своей клиентки. Об этом инциденте рассказала сама девушка, зарегистрированная в TikTok под никнеймом spaghettileti6969.

По словам девушки, мастер покрасил ей волосы, сделал укладку, а после процедуры попросил прислать селфи, чтобы он мог опубликовать снимок в своих соцсетях для портфолио. Девушка отправила фото без ретуши, однако парикмахеру это, видимо, не понравилось.

@spaghettileti6969

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На видео клиентка показала кадр, который опубликовал парикмахер: мастер улучшил ее внешность с помощью ретуши. Так, например, он убрал неровности кожи, увеличил ей губы и сделал яркий макияж глаз.

Фото: tiktok.com/@spaghettileti6969

Ролик блогерши стал вирусным и набрал миллион просмотров. Пользователи сети выразили свое негодование в комментариях.

"Будучи визажистом, я редактирую фото своих клиентов, чтобы сделать их лучше, но никогда не трогаю их лица", "Селфи, которое вы сделали, было великолепным. Не могу поверить, что он отредактировал его, это так грубо", "Такое недопустимо. Ты выглядела сногсшибательно на оригинальном снимке", "Он сделал тебя взрослее", – пишут юзеры.

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Напомним, пользователи TikTok запустили бодипозитивный флешмоб под названием "Я чертовски устала от фотошопа". Они записывают короткие видео, на которых сначала показывают свои отредактированные фотографии, а затем – без макияжа и фильтров.

Кроме этого, девушки с нестандартными носами запустили новый челлендж.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источники: Сегодня , tiktok.com/@spaghettileti6969
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